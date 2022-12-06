奈雪的茶5.3億人幣收購 樂樂茶逾43%股權

內地連鎖茶飲店營運商奈雪的茶(02150)宣布，斥資5.3億人幣投資運營「樂樂茶」品牌的上海茶田餐飲管理有限公司。投資事項完成後，集團預計持有目標公司擴大後股本權益約43.64%，及將成為聯營公司，繼續維持獨立經營。

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奈雪的茶指出，樂樂茶作為現製茶飲行業頭部企業之一，尤其在華東區域有較好的品牌實力和消費者認知。投資事項的估值乃綜合考慮目標公司於2021年12月31日的經審核資產淨值、目標公司所運營的「樂樂茶」品牌於現製茶飲行業的領先地位、目標集團的過往經營表現及未來展望。投資事項完成後，奈雪的茶在門店拓展、供應鏈、數字化與自動化、內部管理等方面的優勢將可賦能目標集團，幫助目標集團進一步取得增長，進而為 奈雪的茶及股東提供良好的投資回報。此外，投資事項也將有助於進一步優化行業競爭環境，降低公司未來門店拓展、運營等方面的成本。

奈雪的茶補充，同意在目標集團啟動上市計劃並達成股東協議中約定的業績指標的前提下，採取必要的方式糾正與公司相關的對上市計劃造成潛在影響之因素。依照股東協議之約定，如目標集團在2025、2026及2027年任意年度滿足約定的業績指標，且符合納斯達克證券交易所、紐約證券交易所或聯交所上市的上市條件的前提下，僅由於奈雪的茶作為目標公司股東帶來的同業競爭問題，導致目標集團上市計劃受阻，目標公司的其他股東有權通過書面形式要求公司在規定的時限內進行上 市前調整以糾正前述因素。如奈雪的茶未能在規定的時限內完成上市前調整以糾正前述因素，先前投資人有權要求本公司根據股東協議之其他約定予以糾正，或在無法糾正的情 況下，要求公司以8%的年單利收益率為對價基準從先前投資人處收購其所持有的全部 或部分目標公司股權。上述要求奈雪的茶收購目標公司股權之權利適用於管理層股東，惟業績考核期將延長至2028年度。

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