麥當勞App用戶8/12可搶購限量Baby MIRROR套裝 旗艦餐廳化身MIRROR期間限定主題店​ 主題巴士首次遊走各區

今個12月，麥當勞與MIRROR聯手，除了有特別版Baby MIRROR驚喜登場，Baby MIRROR Mini公仔套裝將於12月8日起在麥當勞App獨家換購，以及一眾MIRO本月可以另類方式暢遊港九新界，即睇全港應援打卡攻略。

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麥當勞首度與MIRROR聯乘推出的Baby MIRROR Mini公仔套裝，將於12月8日上午11時起於麥當勞App正式發售。麥當勞App用戶可於App內使用指定電子優惠券並成功交易，即可購買限量版 Baby MIRROR Mini公仔套裝。

是次共推出5張不同組合的優惠券，包括4張各有3位MIRROR成員的限量版Baby MIRROR Mini 公仔套裝A、B、C及D，以及1張一次過預購全套12款的限量版 Baby MIRROR Mini公仔四合一套裝E，方便各位MIRO自由選購心水組合。限量Baby MIRROR Mini 公仔套裝A、B、C及D均為現貨，大家成功交易後可於即日到所選餐廳取貨。想一次過擁有全套12款的限量 Baby MIRROR Mini公仔四合一套裝E，則於2023年1月中旬開始安排陸續取貨。

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同時，大家請留意所有餐廳只會售賣1款公仔套裝（現貨）及四合一套裝（預售），歡迎粉絲預先留意心水公仔套裝之發售餐廳，並點選有關餐廳及使用指定電子優惠券以進行選購，屆時亦可到網上查閱每間餐廳的供應量（連結：請按此 ）。

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而每套Baby MIRROR Mini 公仔套裝亦包括麥當勞20元禮券1張，可以超值價錢享受爆蒜麥炸雞。每位麥當勞App用戶可使用限量Baby MIRROR Mini公仔套裝A至D優惠券各4次；限量Baby MIRROR Mini公仔四合一套裝E則只可使用一次，成功預購的用戶會收到電郵確認。所有Baby MIRROR Mini公仔套裝均數量有限，售完即止。

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另外，限量Baby MIRROR Mini 公仔套裝包裝盒亦暗藏玄機，把全套Baby MIRROR Mini公仔套裝包裝盒拼湊在一起即可發現12位Baby MIRROR於麥當勞餐廳愉快聚餐的畫面。

今次亦新增12位成員的個人專屬餐廳，12間餐廳遍佈港九新界，分別展示12位偶像的巨型海報，以及以每位成員做設計藍本的1.2 米高Baby MIRROR 3D Figure。每個Baby MIRROR 3D Figure亦會手執自己最愛的麥當勞美食，大家可把握時間到訪打卡。

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而全港逾250間麥當勞分店亦會化身成MIRROR成員的個人主題餐廳，餐廳內將掛上各成員的肖像旗，每位成員均有其專屬顏色，例如「姜B」姜濤主題的餐廳肖像旗會以藍色為主調、 「教主」Anson Lo的當然會以粉紅色為主、鬼馬Edan則以型格灰系為主，而Ian就用上淺藍色作設計等。

餐廳內的自助點餐機和餐牌屏幕會出現成員相片，每位成員在港九新界均會有其主題餐廳。MIRO由12月5日起就登入麥當勞App並按banner以獲取連結 ，查看心水偶像的個人專屬餐廳及個人主題餐廳位置。

為慶祝Baby MIRROR 首次登陸麥當勞，麥當勞今次特意安排了共13款MIRROR巴士及Baby MIRROR巴士於全港各區行走。每個成員均擁有自己的獨立MIRROR車身廣告，巴士車身同樣以成員專屬顏色為主調。是次麥當勞亦特意設計出一款印有全體Baby MIRROR 成員廣告的特別版巴士。

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即日起，總共12款限量版Baby MIRROR麥炸雞盒將分四個星期推出並隨機出現，第一個星期會率先推出姜濤、Stanley 及Tiger的專屬「Baby MIRROR麥炸雞盒」，印上代表三人的Baby MIRROR 可愛肖像和專屬顏色，別具心思。品嚐麥炸雞的同時，大家記得要掃瞄盒上的QR code，各款主題麥炸雞盒上均會附上相應成員的可愛「脆」味短片連結，現在即刻送上姜濤的可愛擺甫士片段：請按此。

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最後，由即日起至12月31日，顧客於全港麥當勞餐廳（包括收銀台或自助點餐機）或麥當勞App以指定滙豐信用卡作合資格簽賬，單一簽賬淨額滿港幣40元或以上，即可獲享額外20%「獎賞錢」回贈，每位持卡人上限為$50「獎賞錢」。是次麥當勞亦首度與滙豐聯乘推出贈送美食優惠，讓顧客盡享不同滋味！在推廣期内，顧客只需以合資格滙豐Visa或Mastercard®信用卡*於12月內逢星期一在麥當勞App內購買【BOSS必歎套餐】2 件麥炸雞 (原味或爆蒜) 配飲品及完成付款（不適用於銀聯雙幣信用卡、Apple Pay及Google Pay），即可獲指定麥當勞美食之電子優惠券一張。換言之，大家今個月內總共有四次機會可以享受是次震撼優惠，包括多款人氣食品，如蘋果批及原味麥炸雞等。指定簽賬日子及電子優惠券獎賞詳情如下：

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責任編輯：陳詠妍



