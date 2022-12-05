▲ 【中國清零】官媒齊稱Omicron病毒力減弱 「權威解讀」重症比例較流感低

自新疆烏魯木齊火災引發內地多個城市民眾上街表達對防疫過嚴不滿後，內地多地更強調精準防控，縮短封控時間和規模，官媒也由起初重申堅持「動態清零」，轉為解釋Omicron 新冠病毒力減弱。

央視新聞周一傍晚「權威解讀」為題，引述北京市呼吸疾病研究所所長童朝暉表示，國際和國內監測數據證實，Omicron變異株及其進化分支的致病力和毒力相比原始株和Delta等變異株明顯減弱。他表示，與2009年全球流感流行時期相比，目前Omicron變異株導致肺炎或者重症、危重症的比例相對較低。

童朝暉表示，Omicron變異株引起重症和死亡的比例明顯低於之前原始株和關切變異株，這既是Omicron變異株的特點，也與人群接種疫苗免疫水平提高和國家採取的積極預防策略有關。

新華社：Omicron致病力減弱 為優化舉措奠定基礎

另外，新華社文章也指，隨著Omicron病毒致病性的減弱、疫苗接種的普及、防控經驗的積累，「中國疫情防控面臨新形勢新任務」。文章重申，中國在與新冠病毒的較量中，始終把人民群眾生命安全和身體健康放在第一位，主動識變應變，疫情防控不放鬆、不焦慮、不停步，樹立了抗疫自信。

文章又指，現在Omicron病毒致病力減弱，中國的應對能力在增持，這為持續優化完善防控舉措奠定基礎。

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