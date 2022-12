▲ 【沽注一擲原型】對沖基金經理Michael Burry適逢港股勁飆向香港示愛 個半月前已看好港股見底?

《沽注一擲》對沖基金經理Michael Burry在香港時間周一(5日)早上10時Twitter發出貼文稱:「至於我,我喜歡香港。」(As for me, I like Hong Kong.)有趣的是,Burry貼文恰逢恒生大漲,隨著內地放寬部分防疫限制,周一全日恒指上漲 4.5%。

Burry早在10月25日已發表他對恒指看法,解釋了與 1997 年的數據相比,恒生指數的估值如何大幅下降。他形容:「來認識新老闆,是與舊老闆一樣。」(Meet the new boss, same as the old boss,意指事情沒有改變)Burry指出,恒生指數最近觸及1997年的水平,過去25年儘管香港GDP激增 18 倍,但1997年估值為20倍、企業銷售價值為10倍、有形賬面為3倍;目前則為7、1、1倍。

相關文章:

【沽注一擲原型】Michael Burry再發推文警告 暗示美股仍未見底

【沽注一擲原型】Michael Burry上季近乎清倉、拋售Alphabet、Meta等美股 只保留1隻股票

編輯:李哲毅