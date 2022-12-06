【券商點睇】招銀：看好人工智能即服務模式 商湯收入確定性提高

根據招銀國際報告，商湯科技（00020）在年度投資者交流日，管理層重點介紹了智能汽車、智慧生活以及AIDC業務的商業化進展。同時管理層表示，美國禁止高端GPU出口新規，短期內對產業影響可控，因限制的算力精度標稱值高於現有的商用化AI應用。

【同場加映】青姐話：有智慧都要趁勢 逆勢操作太昂貴

該行指出，公司AI商業化持續落地，四條業務綫有序推進。第一，智能車艙商業化持續推進，2022年交付車型數累計達到20種以上，交付量同比提升170%，2023年將有至少3款智能駕駛合作新車量產，帶來更廣闊的數據回流。第二，元宇宙商業化繼續推進，SenseMARS平台初步實現了SDK模式轉向SaaS化，截至目前已有3家頭部客戶的SaaS服務上線，預期40%SenseMARS收入將轉化為可持續的平台服務收入。

【延伸閱讀】大行點睇：花旗料中國明年聚焦經濟 看好9股受惠經濟及防疫政策，請按【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

第三，2022年首三季度新增地方專項債3.54萬億元人民幣，重點支持新型基礎設施，公司針對智慧城市、智慧交通、智慧園區等專項債重點領域積極進行布局。第四，聚焦新興戰略行業及龍頭企業，在電網巡檢、鋰電質檢等項目實現落地，過去11個月在龍頭鋰電企業實現的訂單額超6,000萬元人民幣。

該行繼續看好商湯發展人工智能即服務（AIaaS）的商業模式，有機會增加公司的經常性收入。另外，公司創始團隊於上月作出自願禁售承諾，預計對股價有一定利好作用，維持「買入」評級。

【同場加映】溫股知新：回調如期展開 短期前景未改

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】



#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv



#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】



#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】



#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

#$150試閱《iMoney》電子版3個月【http://imoney.hket.com/article/3399982】





撰文：林衛