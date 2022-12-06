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【行業點睇】11月造車新勢力銷量點評 理想蔚來回前列陣營

股樓投資 11:03 2022/12/06

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天風證券指出，11月交付的前三名分別是廣汽埃安、哪吒和理想汽車（02015），蔚來（09866）和吉利汽車（00175）旗下的極氪緊隨其後。「蔚小理」中，蔚來和理想今年都已經歷過交付下滑，近三個月均穩定在1萬台。理想L9產能持續爬坡，L9自交付以來，憑借優秀的產品力已經連續兩個月成為中國大型SUV 銷量冠軍。

【同場加映】青姐話：有智慧都要趁勢 逆勢操作太昂貴

至於蔚來11月交付破1.4萬輛，創交付新高，而小鵬汽車（09868）交付延續低迷態勢，P7、P5 和 G3 距推出已有一段時間，對銷量的貢獻幅度逐漸遞減，新車G9仍處在產能爬升階段，可以看到9月交付以來，呈按月改善。該行認為，當前公司處在新老車型的過渡階段，因此交付出現短期下滑現象。

【延伸閱讀】大行點睇：一文看盡阿里績後 大行最新評級和目標價，請按【見下頁

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根據小鵬第三季度電話會議，若疫情情況沒有進一步擴大，12月交付有望重回萬台行列。關於新車型規劃，小鵬將於明年第一季開始陸續推出三款新車型，包括P7改款，以及B級SUV。該行認為，面對愈發激烈的競爭格局，提升產品的智能化水平、推出高性價比車型有助於車企維持銷量。

【同場加映】溫股知新：回調如期展開 短期前景未改

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撰文：林衛

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理想汽車—W（02015） 港股 蔚來－SW（09866） 小鵬汽車－W（09868） 吉利汽車（00175）

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