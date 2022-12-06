【行業點睇】11月造車新勢力銷量點評 理想蔚來回前列陣營

天風證券指出，11月交付的前三名分別是廣汽埃安、哪吒和理想汽車（02015），蔚來（09866）和吉利汽車（00175）旗下的極氪緊隨其後。「蔚小理」中，蔚來和理想今年都已經歷過交付下滑，近三個月均穩定在1萬台。理想L9產能持續爬坡，L9自交付以來，憑借優秀的產品力已經連續兩個月成為中國大型SUV 銷量冠軍。

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至於蔚來11月交付破1.4萬輛，創交付新高，而小鵬汽車（09868）交付延續低迷態勢，P7、P5 和 G3 距推出已有一段時間，對銷量的貢獻幅度逐漸遞減，新車G9仍處在產能爬升階段，可以看到9月交付以來，呈按月改善。該行認為，當前公司處在新老車型的過渡階段，因此交付出現短期下滑現象。

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根據小鵬第三季度電話會議，若疫情情況沒有進一步擴大，12月交付有望重回萬台行列。關於新車型規劃，小鵬將於明年第一季開始陸續推出三款新車型，包括P7改款，以及B級SUV。該行認為，面對愈發激烈的競爭格局，提升產品的智能化水平、推出高性價比車型有助於車企維持銷量。

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撰文：林衛