【券商點睇】基本消化疫情對盈利影響 九毛九新目標價升逾3成

招商證券表示，九毛九（09922）的運營受到了疫情反彈的負面影響。10月，太二和九毛九餐廳的同店銷售按年分別下降24%和17%，估計11月的數據不太可能改善。截至11月30日，太二有51家餐廳停止營業，另外88家餐廳只提供外送服務；截至11月25日，九毛九有13家餐廳停止營業，另外29家餐廳只提供外送服務。然而，由於不同城市的新冠疫情封控政策有所不同，這些數字可能每天都有很大波動。

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另外，由於疫情封控措施，新開業的餐廳數量也減少了。該行認為，這並不是因為公司的戰略發生了變化，反而主要是因封控措施阻礙了裝修工人和材料。因此，原本計劃在下半年開業的5至10家新餐廳可能會推遲到2023年上半年。為了吸引顧客，太二將部分菜單菜品的價格下調了1至2元人民幣，並提供了一些促銷餐。最近，每位顧客的平均花費約74元人民幣，而上半年的平均花費是78元人民幣。

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由於該行認為投資者基本上已經消化新冠疫情對2022年盈利的影響，因此將2023年每股盈利的目標倍數定於43.5倍，從而得出新的目標價為24.1元，之前目標價為17.6元，維持「增持」評級。

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撰文：林衛