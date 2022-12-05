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【航運業】美國對中國製造訂單據報大削四成　受中國工廠1月初停工＋需求下跌影響

股市 20:28 2022/12/05

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中國工廠料於1月初停工＋需求下跌　據報美國對中國製造訂單大削四成

據外媒CNBC數據顯示，美國對中國製造業的訂單大減四成，Worldwide Logistics Group行政總裁Joe Monaghan表示，預期中國工廠將會較往常的農曆新年提早兩周收爐，即是大部份製造商於1月初便會停工。他又指，由於需求暴跌，來自亞洲的集裝箱運費持續下降，而船舶利用率創新低，令海運公司出現停航情況較以往多。

據供應鏈研究公司Project44指，自夏季末起，由中國往美國的貨櫃船運載量，從歷史高峰顯著下降，在8至11月期間的跌幅達21%。

全球航運公司鴻安船務（HLS）已向客戶表示，現時航運行業正面對非常糟糕的時間，因需求下跌及產能過剩。HLS分析師預期，2023年集裝箱貨運量將進一步下降2.5%，但運力料增加近5%至6%，這對2023年的運費產生負面影響。經濟不確定性、地緣政治擔憂以及日益激烈的市場競爭將令航運市場更複雜。

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編輯：袁諾曦

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