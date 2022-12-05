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【黑客攻擊】黑客組織攻擊中國政府網站　公開上海國安局長身分證

科技 20:26 2022/12/05

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部分內地市民因不滿封控政策，引發於多市連日來出現俗稱「白紙運動」的反對動態清零政策運動。全球最大黑客組織匿名者（Anonymous）早前表示，已入侵多個中國政府網站，並公開上海市上海警察資料，以聲援白紙運動。

【網絡安全】員工未註冊裝置登錄工作平台　增混合工作網絡安全風險

匿名者自11月29日起，於其官方Twitter帳戶及其相關帳戶中宣布，展開針對中國政府、聲援白紙運動的行動「#OpWhitePaper」，並在上周四（1日）對多個政政府部門網站進行分散式阻斷服務（DDoS）攻擊。

該組織更於Twitter上發布聲稱是上海市國安局局長黃寶坤的電子身分證截圖，以及上海所有警察的名單，並對中國政府表示：「你不能阻止我們，在你想對追求民主和自由的公民濫用權力前，你應該要預料到我們（會出現）。」

另據《中央社》報道，匿名者還在通訊軟件Telegram發表相關行動的細節，包括展示多張網絡攻擊的圖片，列出被黑客攻擊風險最高的200個中國政府網站連結，並宣稱已癱瘓和控制部分網站和安全監視器。

中國未有回應　警察名單真偽成疑

惟目前仍未有中國政府部門及相關媒體，就匿名者是次的行動作出回應，使匿名者所發布的圖片及與上海警察相關的資料真偽成疑。

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責任編輯：殷凱怡

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