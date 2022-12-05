▲ 【互聯互通】港交所公布滬港通8周年數據 南北向交易近一年保持吸資

滬港通2014年11月開通，港交所 （00388） 最新公布股市互聯互通機制開通8年以來的主要交易數據。港交所指出，至11月底，香港和海外投資者通過滬股通和深股通持有的內地股票總額達2.2萬億元人民幣，內地投資者經港股通持有的港股規模也達2.0萬億港元。

今年資本市場走弱，滬深港通南北向日均成交金額都不復去年同期勇，今年首11個月北向交易日均成交額1011億元人民幣，較去年同期的1223億元人民幣，減約17%；今年首11個月南向交易日均成交額305億港元，較去年同期的441億港元，減約31%。

A股累計8年吸資1.7萬億人幣 港股吸2.6萬億北水

雖然日均交易額減少，但兩地股市都能保持吸資，至11月底，過去8年累計1.7萬億元人民幣經機制淨流入內地股票市場，較去年累計1.5萬億元人民幣再增；同期累計有2.6萬億港元內地資金經機制淨流入港股市場，同樣多於去年累計2.1萬億港元。

港交所表示，今年滬深港通機制再有新改良，包括7月起將ETF納入滬深港通，以及改良滬港通交易日曆，令投資者不會因單邊假期而無法交易。此外，交易所歡迎中證監9月宣布的重要舉措，支持將在香港上市的外國公司納入港股通，及港股通推出以人民幣計價交易櫃台。

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記者：麥德銘