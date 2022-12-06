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【餐飲股】奈雪的茶彈7%　斥5.25億人幣收購43.6%「樂樂茶」　對賭協議意外暴露2025年或分拆上市

股市 10:03 2022/12/06

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【餐飲股】奈雪的茶斥5.25億人幣收購43.6%「樂樂茶」　對賭協議意外暴露2025年或分拆上市

奈雪的茶 （02150） 宣布，入股內地茶飲品牌「樂樂茶」約43.64%，作價5.25億元（人民幣，下同），以去年樂樂茶資產淨值約1.82億元推算，市賬率6.6倍。奈雪的茶稱，樂樂茶將獨立營運，認為入股有助於進一步優化行業競爭環境，降低集團司未來門店拓展、運營等方面的成本。 

奈雪的茶今彈7.7%，報7.69元，創新今1月高。

值得留意是，奈雪的茶與樂樂茶早期投資者之間設有對賭協議，假設樂樂茶在2025至2027年任意一年度滿足約定的業績指標，且符合納交所、紐交所或聯交所的上市條件的話，如果樂樂茶因為奈雪的茶所造成同業競爭問題，導致上市計劃受阻，其他股東有權要求奈雪的茶在限期內進行上市前調整，意味樂樂茶上市計劃的確在奈雪的茶盤算之內。

奈雪的茶未能按時糾正 或須購回其他股東持股

公告提到，如果奈雪的茶未能按時完成糾正的話，其他股東有權要求奈雪的茶以8%的年單利率（Simple interest rate per annum）為對價，回購他們手上股權。

公告亦意外披露，樂樂茶郭楠去年向第三方投資機構借款，並由樂樂茶的控股實體Lelecha HK作擔保，目前債權人申請凍結樂樂茶股權。

樂樂茶去年稅前虧損1814.6萬 

樂樂茶去年資產淨值約1.82億元，按年少5.8%；營收8.70億元，按年增19.6%；稅前虧損1814.6萬元，按年收窄7.2%。

奈雪的茶指，樂樂茶在華東區域有較好的品牌實力和消費者認知，投資事項完成後，集團在門店拓展、供應鏈、數字化與自動 化、內部管理等方面的優勢將可賦能樂樂茶，幫助樂樂茶進一步取得增長，進而為集團提供良好的投資回報。

【石Sir一周前瞻及異動股】招金礦業、比亞迪股份、中國平安

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編輯：李哲毅

港股 奈雪的茶（02150） 餐飲股

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