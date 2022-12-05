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【抽獎活動】livi bank推幸運大抽獎 有機會贏取北海道雙人來回機票 及北海道Club Med度假村全包式住宿

理財智慧 18:59 2022/12/05

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為改善客戶使用體驗，livi bank早前推出結合個人化功能的全新livi手機應用程式介面。客戶在新增的「livi 賞宇宙」頁面上可以檢視和查閱各現金獎賞、電子優惠券、NFT和yuu積分。此外，「livi 賞宇宙」將為客戶分配指定任務，完成後即有機會搖一搖 「許願樹」， 贏取高達 100%的現金獎賞。

【商場停播】本港多個商場周一起一連三日取消世界盃直播【下一頁

【青姐話】有智慧都要趁勢 逆勢操作太昂貴

此外，由即日起至2022年12月31日期間完成任何任務，客戶即可參加幸運大抽獎，有機會贏 取限定獎賞，包括北海道雙人來回機票連北海道Club Med 度假村全包式住宿、香港 WM 酒店高級客房雙人住宿及KKday500元電子現金券等豐富獎品。抽獎結果將於2023年1月31日或之前公布。

【溫股知新】回調如期展開 短期前景未改

新增的「livi 賞宇宙」是充滿趣味性的互動遊戲中心，客戶可選擇進行每月不同的個人化任務， 完成後，即可獲得豐富獎賞，有鑑於Mochi NFT收藏藝術品抽獎活動在今年6月推出時的市場反應熱烈。因此「livi 賞宇宙」亦在在客戶完成指定任務時，將客戶原本持有的Mochi藝術品將轉變成另一種形態，進一步帶來遊戲化和富趣味的用戶體驗。

【有相睇】靚裝單位無人吼　年頭等至年尾終易手　荃景花園兩房戶465萬沽 【下一頁

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記者：鄭日棱

 

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