移英港人富豪擬接手爛尾鬼城 欲打造倫敦版威尼斯

倫敦政府多年前向中資地產商批出位於東倫敦的土地，用於開發住宅和商業區，但項目最終爛尾。一名移居英國的香港富豪計劃接手上述項目，並將其打造成倫敦版威尼斯。

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早於2013年，時任倫敦市長約翰遜（Boris Johnson）向中資地產商總部基地（ABP）批出一份價值17億英鎊的合約，該公司得以發展位於倫敦城市機場對面、佔地35英畝的一塊土地。

據悉，ABP當時計劃於這面土地建造住宅及商業區，料可創造數千個職位。項目的地理位置優越，曾被宣傳將成為僅次於金融城和金絲雀碼頭的倫敦第三大商業區。

不過ABP兩年前停止施工，直至今年2月，市政府收回土地並與ABP終止合作。

第一太平戴維斯於今年3月初，更將項目的其中6棟建築物掛牌出售。

英媒《電訊報》報道，香港國際特設城市投資公司維多利亞港集團（VHG）創辦人高廣垣對上述項目感興趣，計劃將其發展成倫敦版威尼斯。

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英國《衛報》指相關項目環境荒涼，只有一名保安會駕駛哥爾夫球車來回巡邏，並偶爾停下來清掃地下的落葉。

《衛報》引述該名保安指，項目本應放租但因新冠疫情擱置，直至數月前終於開設了一間就業中心，使該處才不至於杳無人煙。

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責任編輯：鄭錦玲