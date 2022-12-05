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【券商點睇】鋰電OPE行業加速發展 泉峰控股有望實現收入利潤雙增長

股樓投資 18:38 2022/12/05

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招商證券表示，考慮到鋰電OPE行業的快速發展，泉峰控股（02285）的業績增長可期，同時內部產品結構持續升級，高盈利產品將逐漸拉升盈利水平，有望實現收入利潤雙增。該行首予泉峰控股「強烈推薦」評級，預計2022至2024年實現經調整淨利潤分別為9.9億、12.3億及15.9億元。

 

【青姐話】波幅見好收 後患在裂口

 

該行認為，泉峰控股作為電動工具及OPE龍頭，產品技術積澱深厚，EGO/FLEX等錨定高端消費人群，歐美地區品牌優勢明顯，深度綁定勞氏（Lowe's）渠道下，產品推廣及輻射能力較強。該行指22020年電動工具市場規模約為291億美元，預計2020至2025年CAGR將達5.9%，超過其他動力工具市場4.5%的複合增速。2020年全球OPE市場規模約250億美元，預計2020至2025年將以CAGR的5.3%穩定增長至324億美元。

 

【延伸閱讀】第4季部署：摩通指中資股現屆吸納時機 另推薦10隻高息股，請按【見下頁

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另外該行又預計，在供給側鋰電技術不斷發展、需求端人工替代加速、以及政策端環保要求嚴限燃油的共同推動下，鋰電OPE產品將快速滲透，2020至2025年有望以9%年均複合增速增長。

【溫股知新】回調如期展開 短期前景未改

 

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撰文：鄭昊彤

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港股 泉峰控股（02285）

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