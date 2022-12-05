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【2023展望】大和：恒指明年底目標睇22500點　惟股市年初恐先陷入「寒冬」

股市 18:17 2022/12/05

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大和：恒指明年底目標睇22500點　惟股市年初恐先陷入另一個「寒冬」

大和發表2023年展望指，中國清零政策轉向及美元走趨放緩將主導市場走向，料短期內將出現市場風格輪換，並估計到明年第二季，資金會加快由價值股換馬至增長股。大和對明年底恒指的基本情境目標價為22500點，上證指數為3550點。

大和指，自今年11月起，中國清零政策、美國聯儲局的緊縮貨幣政策及地緣政治風險，三大主要逆風已出現放緩的跡象，帶動A股及港股由10月底觸底回升。大和預期，明年中國將進一步放寬清零政策，也料聯儲局會減慢加息步伐，成為市場的主要動力。

據該行基本情境，預期明年第二季中國加快放寬防疫政策，大部份封控及隔離措施會移除，也預期美滙在美國溫和衰退下，將會在明年中前見頂。至於在悲觀情境下，即使上述兩項事件將延至明年第四季及下半年發生，恒指仍有望升至21000點，上證指數則或見3350點。

雖然市場情緒好轉，但大和提醒，中國股市在明年下半年迎來全面復甦前，年初恐會陷入另一個「寒冬」，中國在病例激增下，將會經歷艱難的「過渡期」，並擾亂消費和產業供應鏈。同時，預期美元強勢短綫持續，令外資會否回流至港股存疑。

因此，大和相信，未來12個月中國股市將呈「N型格局」，料A股及港股在明年首季末或次季出現「二次見底」，並到下半年恢復上升趨勢。

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編輯：袁諾曦

美國聯儲局 美元 A股 港股

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