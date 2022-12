英生活最不幸福地區出爐 倫敦一區登前5

受俄烏戰爭及新冠肺炎疫情等因素影響,英國民眾生活成本壓力大增。政府最新調查顯示,埃塞克斯郡的一個地區居民對生活幸福度得分最低。首都倫敦一個地區居民的幸福度亦成為第5位。

英議員零售商促恢復遊客購物退稅 加强旅游吸引力 【下一頁】

英國國家統計局(Office for National Statistics,ONS)最近調查報告指出,埃塞克斯郡(Essex)科爾切斯特(Colchester)的居民生活不滿度僅有6.8分,為全英最低城市。

同郡其他地區多數幸福感高出科爾切斯特不少,只有毗連的Maldon分數較低,僅7.2分。同屬埃塞克斯郡的Rochford居民幸福感卻在全英名列前矛,足有8分,比科爾切斯特高出1.2分。

部分英國地區及前5最不幸福地區

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

英國CBI警告 如政府不行動 經濟恐10年無增長 【下一頁】

倫敦市雖然未有相關數據,但鄰近的Lambeth居民幸福感只有7分,成為全英生活最不滿地區第5名。富人區Hammersmith and Fulham及Kensington and Chelsea的幸福感亦只高0.2分,但東部的Barking and Dagenham及Newham卻有7.7以上高分。

港人移民熱門地點之一﹑默西賽德郡(Merseyside)港口城市利物浦位處的地區中,居民的幸福度亦只有7.1分。另一熱點曼徹斯特(Manchester)得分雖然較高,但亦只有7.3分。

追蹤國際熱話,立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯:吳漢培