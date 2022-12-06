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英生活最不幸福地區出爐 倫敦一區登前5

環球社會熱點 09:05 2022/12/06

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受俄烏戰爭及新冠肺炎疫情等因素影響，英國民眾生活成本壓力大增。政府最新調查顯示，埃塞克斯郡的一個地區居民對生活幸福度得分最低。首都倫敦一個地區居民的幸福度亦成為第5位。

英議員零售商促恢復遊客購物退稅 加强旅游吸引力 【下一頁】

英國國家統計局（Office for National Statistics，ONS）最近調查報告指出，埃塞克斯郡（Essex）科爾切斯特（Colchester）的居民生活不滿度僅有6.8分，為全英最低城市。

同郡其他地區多數幸福感高出科爾切斯特不少，只有毗連的Maldon分數較低，僅7.2分。同屬埃塞克斯郡的Rochford居民幸福感卻在全英名列前矛，足有8分，比科爾切斯特高出1.2分。

部分英國地區及前5最不幸福地區

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英國CBI警告 如政府不行動 經濟恐10年無增長 【下一頁】

倫敦市雖然未有相關數據，但鄰近的Lambeth居民幸福感只有7分，成為全英生活最不滿地區第5名。富人區Hammersmith and Fulham及Kensington and Chelsea的幸福感亦只高0.2分，但東部的Barking and Dagenham及Newham卻有7.7以上高分。

港人移民熱門地點之一﹑默西賽德郡（Merseyside）港口城市利物浦位處的地區中，居民的幸福度亦只有7.1分。另一熱點曼徹斯特（Manchester）得分雖然較高，但亦只有7.3分。

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責任編輯：吳漢培

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