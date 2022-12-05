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【Baby MIRROR】麥當勞夥滙豐推限時飲食優惠　簽賬滿40元獲享外20%獎賞錢回贈及獎賞

Hot Talk 17:58 2022/12/05

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【Baby MIRROR】麥當勞夥滙豐推限時飲食優惠　簽賬滿40元獲享外20%獎賞錢回贈及獎賞

麥當勞聯同滙豐推出限時飲食優惠，即日起至12月31日，顧客於全港麥當勞餐廳（包括收銀台或自助點餐機）或麥當勞App以指定滙豐信用卡作合資格簽賬，單一簽賬淨額滿40元或以上，即可獲享額外20%「獎賞錢」回贈，每位持卡人上限為$50「獎賞錢」。

逢星期一在麥當勞App購買BOSS必歎套餐

推廣期内，顧客只需以合資格滙豐Visa或Mastercard®信用卡於12月內逢星期一在麥當勞App內購買【BOSS必歎套餐】2件麥炸雞 （原味或爆蒜） 配飲品及完成付款（不適用於銀聯雙幣信用卡、Apple Pay及Google Pay），即可獲指定麥當勞美食之電子優惠券一張。

指定簽賬日子電子優惠券獎賞
12月5日蘋果批（一個）
12月12日士多啤梨新地或朱古力新地（一杯）
12月19日原味麥炸雞（一件）
12月26日Oreo 麥旋風（一杯）

滙豐香港區財富管理及個人銀行業務主管伍楊玉如表示，今年第三季，客戶於快餐類別的簽賬較去年同期增長近三成，今年初推出的滙豐Red信用卡專屬的Reward+「最紅印花卡獎賞」深受市場歡迎，登記優惠人數已達10萬，當中千禧客戶更接近四成。

相關文章：【MIRROR】麥當勞X MIRROR再掀食「雞」熱潮　限量版包裝盒Baby MIRROR滿足鏡粉（附拍攝花絮）

相關文章：【著數優惠】信和旗下商場推美食優惠　於指定食肆消費滿1000元可參加抽獎

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