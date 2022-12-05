【蘋果熱話】蘋果加州門市遭洗劫　店員警告顧客不要出手阻止　

蘋果加州一間Apple Store早前慘遭蒙面匪徒搶劫，案發過程被店內客人拍下並分享至網上。影片中，蘋果職員不但無阻止匪徒，更警告在場客人不要出手阻止，令事件成為國外網民的熱話。

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綜合外媒報道，美國加州帕羅奧圖市（Palo Alto）一間Apple Store，在黑色星期五當日（即11月25日），遭2名身穿衛衣，並戴上口罩的非裔男子，從展示台上強行拔走的展示用的商品，當中包括iPhone、Mac等，總值估計達3.5萬美元（約27萬港元）。

案發過程則被在場的客人拍下，從影片中可見，匪徒以暴力強行將一整排iPhone從展示台上拔走，期間更是不時在客人與店員之間穿梭。雖然有在場的客人疑惑地詢問，是否需要上前阻止匪徒，但遭店員以「讓他們走（let them go）」，拒絕客人的好意，並不斷提醒及拉開客人，避免他們與匪徒接觸。

影片曝光後，店員極為冷靜的反應，隨即在各大社群媒體掀起國外網民熱烈討論。當地警方則表示，店員之所以沒有出手阻止匪徒，甚至禁止客人出手，是因為其中一名匪徒早在入店時，便威脅店員，若有人阻礙其行動，將會使用暴力。正因匪徒這一句，兩人的行為已由店舖盜竊，提及至干犯搶劫罪。

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責任編輯：殷凱怡

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