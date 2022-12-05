  • 17°C
香港時間 : 20221205日 (週一) 18:53
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【蘋果熱話】蘋果加州門市遭洗劫　店員警告顧客不要出手阻止　

科技 18:00 2022/12/05

分享：

分享：

蘋果加州一間Apple Store早前慘遭蒙面匪徒搶劫，案發過程被店內客人拍下並分享至網上。影片中，蘋果職員不但無阻止匪徒，更警告在場客人不要出手阻止，令事件成為國外網民的熱話。

【Apple請人】蘋果招募「神經渲染研究科學家」　為AR/VR產品打造沉浸式體驗

綜合外媒報道，美國加州帕羅奧圖市（Palo Alto）一間Apple Store，在黑色星期五當日（即11月25日），遭2名身穿衛衣，並戴上口罩的非裔男子，從展示台上強行拔走的展示用的商品，當中包括iPhone、Mac等，總值估計達3.5萬美元（約27萬港元）。

案發過程則被在場的客人拍下，從影片中可見，匪徒以暴力強行將一整排iPhone從展示台上拔走，期間更是不時在客人與店員之間穿梭。雖然有在場的客人疑惑地詢問，是否需要上前阻止匪徒，但遭店員以「讓他們走（let them go）」，拒絕客人的好意，並不斷提醒及拉開客人，避免他們與匪徒接觸。

影片曝光後，店員極為冷靜的反應，隨即在各大社群媒體掀起國外網民熱烈討論。當地警方則表示，店員之所以沒有出手阻止匪徒，甚至禁止客人出手，是因為其中一名匪徒早在入店時，便威脅店員，若有人阻礙其行動，將會使用暴力。正因匪徒這一句，兩人的行為已由店舖盜竊，提及至干犯搶劫罪。

【蘋果MR】蘋果MR裝置realityOS　更名為xrOS　

【iPhone隱藏功能】科技改變生活 　蘋果哪些功能被忽視了？

責任編輯：殷凱怡

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【無人機解禁】日本准無人機市區飛行　料助偏遠地區送貨服務
今日
【無人機解禁】日本准無人機市區飛行　料助偏遠地區送貨服務
【Twitter亂局】Elon Musk接手Twitter後　仇恨言論推文數量飆升
今日
【Twitter亂局】Elon Musk接手Twitter後　仇恨言論推文數量飆升
【衛星技術】SpaceX成立新部門Starshield　主打研發軍用衛星群
今日
【衛星技術】SpaceX成立新部門Starshield　主打研發軍用衛星群
【江澤民逝世】江澤民追悼會明舉行　騰訊、網易多款遊戲將暫停服務一天
今日
【江澤民逝世】江澤民追悼會明舉行　騰訊、網易多款遊戲將暫停服務一天

你可能感興趣

【無人機解禁】日本准無人機市區飛行　料助偏遠地區送貨服務
今日 14:00
【無人機解禁】日本准無人機市區飛行　料助偏遠地區送貨服務
【Twitter亂局】Elon Musk接手Twitter後　仇恨言論推文數量飆升
今日 15:09
【Twitter亂局】Elon Musk接手Twitter後　仇恨言論推文數量飆升
【衛星技術】SpaceX成立新部門Starshield　主打研發軍用衛星群
今日 16:00
【衛星技術】SpaceX成立新部門Starshield　主打研發軍用衛星群
罪案 科技產品 網絡熱話 搶劫 Apple 加利福尼亞 美國 iPhone 黑色星期五

下一篇文章

【江澤民逝世】江澤民追悼會明舉行　騰訊、網易多款遊戲將暫停服務一天
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

Telegram增多項新功能　Slow Mode限制成員發言時距
Telegram增多項新功能　Slow Mode限制成員發言時距
【無人機解禁】日本准無人機市區飛行　料助偏遠地區送貨服務
【無人機解禁】日本准無人機市區飛行　料助偏遠地區送貨服務
【Google助理】Google助理系統Duplex AI　年底暫停網頁版服務
【Google助理】Google助理系統Duplex AI　年底暫停網頁版服務
【改造iPhone】又一DIY神作？　iPhone 14 Pro Max改造成曲面屏幕版
【改造iPhone】又一DIY神作？　iPhone 14 Pro Max改造成曲面屏幕版
【捲軸屏電腦】三星展示「捲軸屏電腦」原型機　屏幕可由13吋拉伸至17吋
【捲軸屏電腦】三星展示「捲軸屏電腦」原型機　屏幕可由13吋拉伸至17吋
何謂「黑科技」？
何謂「黑科技」？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款