英議員零售商促恢復遊客購物退稅 加强旅游吸引力

英國去年起取消海外旅客增值稅（VAT）退稅優惠，卓慧思政府曾有意重推，但遭現任財相侯俊偉推翻。零售商與保守黨議員紛紛要求政府恢復這項退稅優惠，以加强英國旅游業吸引力。

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歐洲各國都收取最少15%的VAT，但普遍會為海外遊客消費的商品提供退稅優惠。英國的VAT稅率為20%，英國脫歐後時任財相辛偉誠（Rishi Sunak）決定取消海外遊客VAT退稅優惠。

卓慧思（Liz Truss）政府今年9月上台後，時任財相關浩霆（Kwasi Kwarteng）有意於迷你預算案宣布恢復遊客退稅措施。

新政府上場後，侯俊偉（Jeremy Hunt）決定推翻這項措施，聲稱有助為政府庫房帶來20億英鎊（約190.6億港元）收入。

但保守黨後座議員要求政府恢復退稅優惠，其中韋桓德（John Redwood）指政府需要支持企業，較低稅率和減稅政策可創造更多就業機會、營業額和利潤，整體可為政府帶來更多稅收。

英國最大百貨公司Harrods董事總經理沃德（Michael Ward）警告，英國取消退稅優惠後，倫敦流失的富裕遊客正轉往巴黎消費，敦促政府考慮重推退稅優惠。

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另外，牛津經濟研究院（Oxford Economics）的研究發現，恢復退稅優惠每年可為英國庫房增加3.5億英鎊（約33.3億港元）稅收。

英國將會有160萬遊客到訪及享受免稅購物，並為款待行業、餐飲業及旅游業等帶來41億英鎊（約390.7億港元）收入。

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責任編輯：鄭錦玲