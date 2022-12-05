▲ 【非法賭博】安以軒老公陳榮煉涉賭底面案澳門初院開審 被控83項罪名

澳門博彩中介人德晉集團負責人、台灣藝人安以軒丈夫陳榮煉今年初涉非法賭博案被捕，案件周一（5日）澳門初級法院開審，《澳門日報》報道指，案中9名被告，陳榮煉是唯一被羈押和出庭的被告。

案情指，德晉貴賓會由陳榮煉操控，他利用德晉貴賓會，在六大博企內以較高碼佣吸引賭客「賭底面」。在2014年4月至2020年2月，總轉碼數約349億元，至少賺取約15億元的不法利益，導致特區政府損失5.7億多元博彩稅收。此外，還涉經營電投、清洗黑錢。

陳榮煉被控多項罪名 涉詐騙、不法經營賭博

陳榮煉被控83項罪名，包括1項黑社會競合犯罪集團罪；賭底面涉及39項「在許可地方內不法經營賭博罪」；33項相當巨額詐騙、8項相當巨額詐騙罪未遂；1項不法經營賭博罪；1項有加重情節的清洗黑錢罪。

澳門電台報道，首名答辯的證人是在德晉集團的賭廳任職場面經理。她作證時稱，入職時已得悉德晉有賭底面業務，又指出賭底面時有人負責記錄，帳單上亦會以星號代表自家底面公司，三角形代表外家底面公司。

多人指出曾在德晉貴賓廳賭底面或電投

由於多名控方證人未有到庭，改由合議庭主席林炳輝代為宣讀證詞，其中多人指出曾在德晉貴賓廳賭底面或電投，相關款項派彩均經貴賓廳帳戶，若有問題可即時致電帳房職員協助處理，亦有證人稱在賭底面前會事先致電通知陳榮煉。

除了掌管德晉之外，陳榮煉為香港上市公司勵駿創建 （01680） 前聯席主席及大股東，仍持股33.19%。

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