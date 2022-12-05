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【恒指目標】 大摩再度調升恒指目標價 基本情景上調至21200點 最牛又睇幾多？

股樓投資 17:37 2022/12/05

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大摩繼上月中調高恒指目標後，再度調升恒指目標價。大摩發表研究報告，再次表示看好中國股市前景，並將評級由「與大市同步」上調至「增持」，為去年1月以來首次。該行指，鑑於盈利增長加快和本益比擴張，現時對亞洲股市開始新牛市周期增添信心，而隨著重新開放經濟的路綫逐漸明確，加上多項積極發展，因此有必要上調評級及目標價，並指持續多個季度的盈利修正和估值復甦才剛剛開始。

【領展 823】 領展溢價發可轉換債券 2027年到期集資33億 【見下頁

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該行將恒生指數明年底基本情境目標，由18200點調高至21200點，相當於預測明年12月市盈率9.9倍；國指目標由6150點調高至7400點，相當於預測明年12月市盈率9.1倍。該行又將MSCI中國指數由59調升至70；滬深300指數目標由4140點上調至4350點。至於牛市情境下，恒指明年底目標由22000調高至24500點；國指目標由7450點調高至8200點。

該行預期，中資股會略為跑贏新興市場，看好原因有4點﹕（1）內地放寬防疫；（2）內地樓市回穩；（3）行業監管政策重置步入尾聲；（4）中美加強雙邊溝通，同時建議進一步增持受惠經濟開放的消費股。

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記者：郭秀慧

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