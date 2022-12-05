鐵路盤抗跌失靈　中原：9個屋苑年內樓價打八折

反映二手樓價走勢的中原城市領先指數（CCL）今年以來累跌近15%，不少屋苑樓價跌幅更高於整體。事實上，多區指標屋苑排隊失守心理關口，就連出名抗跌力強的鐵路盤也接連失手。

中原地產樓市大數據顯示，截至今年11月，全港56個鐵路沿錢屋苑，僅錄4,872宗二手買賣登記，較去年同期7,904宗大跌近四成，而年內更多達9個屋苑跌價逾兩成，等如最少八折置業。

資料顯示，56個鐵路屋苑中，今年暫有逾九成，共51個屋苑年內樓價下跌，其中9個屋苑呎價跌幅超過兩成，並以市區樓佔多，包括天后栢景臺、九龍站漾日居、元朗朗城滙、日出康城MALIBU、九龍灣德福花園、土瓜灣翔龍灣、荃灣綠楊新邨、東涌東堤灣畔及尖沙嘴港景峯。

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