【青姐話】有智慧都要趁勢 逆勢操作太昂貴

其他股評時段:

01:35 拆息受年關將至影響

02:20 半導體股出奇弱勢

04:18 指數受政策資金推動

05:20 港滙強 升勢維持還看經濟

07:12 200天綫成下一挑戰目標

10:30 港銀緊水 定存息抽高

11:40 物管股較內房更強

14:05 內地鬆一鬆 00178 莎莎大升

18:40 投資短炒槓桿ETF

19:17 科指已到200天綫領先恒指

22:15 汽車股追落後

23:11 恒指或要補多重裂口

25:40 大行目標價認真便輸了

27:00 港股基本面仍差

28:40 何時可真通關？

34:15 00700 騰訊

38:30 03600 現代牙科

39:15 藥明系

39:50 07500 FI二南方恒指



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