【青姐話】有智慧都要趁勢 逆勢操作太昂貴

下一篇文章
【經濟數字】陳茂波預計本財年赤字高達1000億元 需因應市況考慮是否再派發消費券
其他股評時段:
01:35 拆息受年關將至影響
02:20 半導體股出奇弱勢
04:18 指數受政策資金推動
05:20 港滙強 升勢維持還看經濟
07:12 200天綫成下一挑戰目標
10:30 港銀緊水 定存息抽高
11:40 物管股較內房更強
14:05 內地鬆一鬆 00178 莎莎大升
18:40 投資短炒槓桿ETF
19:17 科指已到200天綫領先恒指
22:15 汽車股追落後
23:11 恒指或要補多重裂口
25:40 大行目標價認真便輸了
27:00 港股基本面仍差
28:40 何時可真通關？
34:15 00700 騰訊
38:30 03600 現代牙科
39:15 藥明系
39:50 07500 FI二南方恒指
《香港經濟日報集團》免責聲明
本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，《香港經濟日報集團》概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約﹑招攬﹑邀請﹑誘使﹑任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與《香港經濟日報集團》無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表《香港經濟日報集團》之立場。講者會有買賣。
【請將 iMoney智富雜誌 專頁設定為 "搶先看/See First"】 https://imoney.hket.com/
#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv
#iMoney網站: imoneymag.com
#iM名家股市評論: https://inews.hket.com/sran013-5/iMTV+
#iMoney訂閱計劃: http://imoney.hket.com/im/subscription
欄名 : 青姐話