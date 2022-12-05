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【券商點睇】有望實現可持續承保盈利 中信證券首予眾安在線「增持」

股樓投資 17:34 2022/12/05

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中信證券首予眾安在線（06060）「增持」評級，目標價29.2港元。該行表示在「小賽道，大公司」下，眾安保險有望在互聯網非車險賽道成就規模壁壘，2022年上半年綜合成本率下降至99.2%，費用率降至43.0%，未來有望實現可持續的承保盈利。眾安保險周一（5日）收市報23.05元，升幅10.8%。

 

【青姐話】波幅見好收 後患在裂口

 

該行認為，融入場景屬互聯網保險發展的必然趨勢，並將長期主導行業發展，保險公司必須擁抱場景。以往缺乏自有場景和流量、無法形成業務閉環，曾經是投資者對其商業模式最大擔憂。而該行指出擔憂有望逐步消除，因流量平台更多選擇輕資產商業模式，保險更多作為變現工具，為產品提供方提供機會融入場景。另外在強監管下的重塑產業價值鏈，為產品提供方預留合理利潤空間及更健康的競爭格局。

 

【延伸閱讀】大行點睇：遭標普下調信貸評級 展望「負面」 碧桂園流動性續惡化，請按【見下頁

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該行指眾安憑藉「保險+科技」雙重基因，成為平台保險變現的首選合作夥伴。加上眾安借助公域流量的自營新模式已經成熟，其中2022年上半年自營渠道保費佔比升至22%，渠道談判能力得到鞏固。

【溫股知新】回調如期展開 短期前景未改

 

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撰文：鄭昊彤

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港股 保險公司 眾安在線（06060）

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