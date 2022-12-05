【券商點睇】有望實現可持續承保盈利 中信證券首予眾安在線「增持」

中信證券 首予眾安在線 （06060）「增持」評級，目標價29.2港元。該行表示在「 小賽道，大公司」下，眾安保險有望在互聯網非車險賽道成就規模壁壘，2022年上半年綜合成本率下降至99.2%，費用率降至43.0%，未來有望實現可持續的承保盈利。眾安保險周一（5日）收市報 23.05元，升幅10.8%。

【青姐話】波幅見好收 後患在裂口

該行認為，融入場景屬互聯網保險發展的必然趨勢，並將長期主導行業發展，保險公司必須擁抱場景。以往 缺乏自有場景和流量、無法形成業務閉環，曾經是投資者對其商業模式最大擔憂。而該行指出擔憂有望逐步消除，因流量平台更多選擇輕資產商業模式，保險更多作為變現工具，為產品提供方提供機會融入場景。另外在強監管下的重塑產業價值鏈，為產品提供方預留合理利潤空間及更健康的競爭格局。

【延伸閱讀】大行點睇：遭標普下調信貸評級 展望「負面」 碧桂園流動性續惡化，請按【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

該行指眾安憑藉「保險+科技」雙重基因，成為平台保險變現的首選合作夥伴。加上眾安借助公域流量的自營新模式已經成熟，其中2022年上半年自營渠道保費佔比升至22%，渠道談判能力得到鞏固。

【溫股知新】回調如期展開 短期前景未改

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】



#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv



#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】



#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#$150試閱《iMoney》電子版3個月 【http://imoney.hket.com/article/3399982】



#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機



撰文：鄭昊彤