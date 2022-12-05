【江澤民逝世】江澤民追悼會明舉行　騰訊、網易多款遊戲將暫停服務一天

前國家主席江澤民11月30日逝世，治喪委員會早前宣布，將於明日（6日）上午舉行江澤民追悼會。騰訊宣布，旗下多款遊戲將於明日暫停服務一天，並於7日恢復正常。

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《地下城與勇士》、《英雄聯盟》、《英雄聯盟手遊》、《王者榮耀》、《穿越火線》、《天涯明月刀OL》及《天涯明月刀手遊》等多款騰訊遊戲團隊，已在各自的官網中，向其遊戲玩家表明，相關遊戲服務將於12月6日0時0分起停服一天，預計在12月7日0時0分後，逐步回復正常。

此外，有內地媒體又指，國內另一遊戲企業，網易亦同樣會於6日暫停旗下的遊戲服務。受影響的遊戲包括《夢幻西遊電腦版》《大話西遊2經典版》《天下3》《夢幻西遊手游》《逆水寒手游》《永劫無間》《一夢江湖》。

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責任編輯：殷凱怡

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