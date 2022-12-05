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【中國開關】路透：內地最快周三公布10項放寬防疫新措施　將疫情分類級別降至乙類管理

Hot Talk 17:19 2022/12/05

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內地正逐步放寬防疫措施，路透引述2名消息人士報道，內地最快於周三公布10項放寬防疫的措施，作為11月發布的「優化防疫20條」的補充。國家衞健委未有回應。路透上周指，內地將會公布容許部分符合條件的確診者及密切接觸者居家隔離。

路透：內地將公布減少大規模檢測及允許居家隔離【下一頁】

報道又指，內地最快於明年1月，將新冠疫情的傳染病級別，從目前最高級別的甲類傳染病級別管理，降至乙類管理。

自2020年1月以來，內地便將新型疫情分類為乙類傳染病級別，但一直採取甲類傳染病級別管理，賦予地方政府將確診者及密切接觸者隔離，以及封城的權力。現時甲類級別包括鼠疫和霍亂等疾病，乙類級別則涵蓋沙士、愛滋病等，丙類級別則有流感、腮腺炎等疾病。

國家副總理孫春蘭上周指，隨Omicron致病性減弱、疫苗接種的普及、防控經驗的積累，我國疫情防控面臨新形勢新任務。

相關文章：【中國開關】內地入境防疫措施由「7+3」改為「5+3」　登機前48小時內交1次核酸檢測陰性證明

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經濟 疫情 防疫措施 中華人民共和國國家衞生健康委員會 孫春蘭 流感 中國 傳染病

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