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【樓市熱話】單身港男月入2.8萬 感買樓比租樓實際 欲上車380萬樓 網民：買舊啲唔好買納米樓

理財智慧 17:47 2022/12/05

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買樓定租樓好，一直是爭論不休的議題，而近月來本港樓價顯著下跌，確也令不少無殼一族心動，覺得是時候上車。最近有一名單身港男在討論區發帖，標題「二萬八人工，想置業」，引起網民熱烈討論。

據該名港男表示：「小弟單身，見宜家樓價跌有d心動。想置業，單身呢個人工，三百五十萬啲樓買得過嗎？謝謝」

他透露，原來現職公務員，手上擁有約80萬首期，眼見市場上有些單位成交價只不過280萬，由於現時一直在租樓住，每月租金都要9,000元，「感覺買樓好似實際啲」。他又指，原本是想租樓住到退休，再在內地買一個平宜的單位住，但眼見港樓平宜了不少，又覺得買樓比較化算。

我一個人，單位唔使大，夠住夠養老就ok啦

對於港男的置業計劃，網民支持的不少，亦有人向他提議，與其用380萬買入面積很細的納米樓，倒不如揀一些較舊但面積較大的，可以住得舒服一點。不過有網民提醒，「樓價平，即是一定幾十年樓齡，要留意潛在維修工程的支出」。

網民點睇？

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責任編輯：李兆明

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