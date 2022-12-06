【尊尼狄普誹謗案】Amber Heard上訴要求重審 稱審訊地點錯誤

荷里活男星尊尼狄普今年早前勝出和前妻安柏赫德誹謗案，後者需賠償1,035萬美元（約8,073萬港元）。安柏赫德據報已提出上訴，要求重審和尊尼狄普的誹謗案。安柏赫德律師指，法院此前不允許她提交醫療筆記作為證據，導致審訊不公平，亦指案件不應在弗吉尼亞州舉行。

馬斯克入主Twitter 前女友Amber Heard帳戶離奇消失 【下一頁】

《紐約時報》報道，安柏赫德（Amber Heard）律師已經於11月23日入稟，要求重新審理案件。相關文件長達68頁，安柏赫德律師在當中指，初審法院不恰當地阻止被告提交醫療筆記作為證據，導致審訊出現不公平。若不扭轉情況，將導致日後其他虐待受害者更難證明指控，阻止他們挺身而出。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

安柏赫德律師亦指，案件不應在弗吉尼亞州（Virginia）舉行，地點和原告尊尼狄普（Johnny Depp）個人及其指控沒有任何有意義聯繫。律師直言，案件應該在兩人曾經一齊生活的加州舉行。

Johnny Depp傳再同Dior合作 收7位數美金繼續代言香水 【下一頁】

安柏赫德律師在文件中要求，法庭推翻此前裁決，要麼駁回尊尼狄普的指控，要麼重新審訊案件。律師強調，案件甚至不應該開庭，因為此前已有另一個法院證明，尊尼狄普成多次虐待安柏赫德。

另外，由於安柏赫德亦贏得一項指控，所以法院當時判決尊尼狄普亦需向對方支付200萬美元（約1,560萬港元）賠償，即安柏赫德實際共需賠償835萬美元（約6,513萬港元）。尊尼狄普律師亦入稟法院，稱對方贏得相關指控是錯誤，指陪審團已證明尊尼狄普的聲譽。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：李俊儀