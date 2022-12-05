洪灝：中國正逐步重啟 恒指似從虎口脫險 看好互聯網平台股

被稱為「中國最精準策略師」的思睿投資集團合伙人兼首席經濟學家洪灝發表最新研究報告指，以《再見了，「清零」》為題，指中國將逐步重啟，其方向是清晰可鑑，只是新冠病例將激增，經濟活動很可能會受到影響，而中國有限的醫療資源將面臨真正的考驗。不過，他認為中國具3年的疫情管理經驗，應該會比以前應對得更好。

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他又指，美元的長期趨勢開始拐頭下行，風險資產也將時來運轉，恒指似乎正從史詩級的低迷中虎口脫險，更表明應該「在別人恐懼的時候貪婪」。當中，他看好互聯網平台公司的表現，隨著中國重啟過程中，病例數量陡然攀升，人們會選擇閉門不出、宅在家裡，以減少傳染風險，令網購、外賣需求增加，因此互聯網平台公司應繼續跑贏。長遠而言，內地市場的前景料持續改善。

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記者：郭秀慧