  • 19°C
香港時間 : 20221205日 (週一) 17:52
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

洪灝：中國正逐步重啟 恒指似從虎口脫險 看好互聯網平台股

股樓投資 17:02 2022/12/05

分享：

分享：

被稱為「中國最精準策略師」的思睿投資集團合伙人兼首席經濟學家洪灝發表最新研究報告指，以《再見了，「清零」》為題，指中國將逐步重啟，其方向是清晰可鑑，只是新冠病例將激增，經濟活動很可能會受到影響，而中國有限的醫療資源將面臨真正的考驗。不過，他認為中國具3年的疫情管理經驗，應該會比以前應對得更好。

【恒指目標】 料內地明年第二季通關 瑞銀予恒指明年底目標22100點 推薦8隻首選股【見下頁

    點擊圖片放大
    +8
    +7

他又指，美元的長期趨勢開始拐頭下行，風險資產也將時來運轉，恒指似乎正從史詩級的低迷中虎口脫險，更表明應該「在別人恐懼的時候貪婪」。當中，他看好互聯網平台公司的表現，隨著中國重啟過程中，病例數量陡然攀升，人們會選擇閉門不出、宅在家裡，以減少傳染風險，令網購、外賣需求增加，因此互聯網平台公司應繼續跑贏。長遠而言，內地市場的前景料持續改善。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：郭秀慧

開啟hket App，閱讀全文
港股 大行報告 洪灝 外賣 出入境管制 疫情 恒生指數

上一篇文章

【有相睇】投資者移民沽天鑽兩房　三年鬆綁貨貶值96.3萬　連稅務使費料蝕逾200萬離場

下一篇文章

【板塊追蹤】內地各場所免查核酸檢測陰性證明 內需餐飲股造好
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【蘋果 Apple】不再依賴富士康廠房 據報蘋果加快將生產綫遷出中國
【蘋果 Apple】不再依賴富士康廠房 據報蘋果加快將生產綫遷出中國
【虛擬實境】蘋果加緊研發混合實境 頭戴裝置作業系統改名為「xrOS」
【虛擬實境】蘋果加緊研發混合實境 頭戴裝置作業系統改名為「xrOS」
【帶你睇盤】屯門三房企理上車盤　可借九成按揭　叫價580萬
【帶你睇盤】屯門三房企理上車盤　可借九成按揭　叫價580萬
全球資金流向美元債劵 「啞鈴」策略掌握美元收益投資機會
全球資金流向美元債劵 「啞鈴」策略掌握美元收益投資機會
【科技巨頭】 蘋果回歸了！ 馬斯克指蘋果恢復在Twitter投放廣告
【科技巨頭】 蘋果回歸了！ 馬斯克指蘋果恢復在Twitter投放廣告
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款