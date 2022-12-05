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【板塊追蹤】內地各場所免查核酸檢測陰性證明 內需餐飲股造好

股樓投資 16:55 2022/12/05

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內地多地放寬防疫措施，其中北京市和深圳市周一（5日）起各放寬進入部分公共場所及地鐵時免核酸檢測陰性證明。內需、餐飲股同日受放寬措施利好，其中收市升幅在3%至9.1%。


【青姐話】波幅見好收 後患在裂口

 

周一各餐飲股均錄升幅，海底撈（06862）收市報21.8元，升幅7.6%；呷哺呷哺（00520）收市報8.06元，升幅7.5%；奈雪的茶（02150）收市報7.2元 升9.1%；九毛九（09922）收市報20.6元，升4.4%；百勝中國（09987）收市報444.2元，升幅3%。

 

【延伸閱讀】第4季部署：花旗下調恒指年底目標至20000點 建議低吸6隻港股，請按【見下頁

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上海市自周一首班車起，上海地鐵取消72小時核酸陰性證查驗，除11號線昆山段。惟乘客進入車站時仍需量度體溫，以及掃描場地碼，廣州、深圳、成都及天津同樣無需核酸證明，仍需掃綠碼；深圳市方面，全市社區小區、辦公場所、餐飲商超及各類公共場所則不再查驗核酸檢測陰性證明，憑健康碼綠碼、掃場所碼進入。不過網吧、夜總會、棋牌室、KTV、酒吧、桑拿洗浴場所等六類人群聚集密閉公共場所仍需憑48小時核酸檢測陰性證明、掃場所碼進入。

 

【溫股知新】回調如期展開 短期前景未改

 

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撰文：鄭昊彤

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