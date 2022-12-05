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【有相睇】投資者移民沽天鑽兩房　三年鬆綁貨貶值96.3萬　連稅務使費料蝕逾200萬離場

股樓投資 17:11 2022/12/05

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美聯物業楊浩然表示， 大埔天鑽19座高層G室，實用面積528平方呎，屬兩房間隔，附有靚裝修，座向南方，外望開揚景。業主因移民賣樓套現，一星期前以720萬元蝕住放，議價後減至700萬元成交，呎價約13,258元。 

據悉，原業主於2019年以796.3萬元買入上址，最初打算將單位用作收租，惟收樓後未有成功租出，持貨三年SSD鬆綁後沽貨，現轉手帳面蝕讓96.3萬元，單位期內貶值約12%。惟原業主原意購入單位投資，屬非首置人士，故計算所牽涉的稅項及雜費，料實蝕逾200萬元。

 

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撰文 : 蔡子俊

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