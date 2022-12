【周大調富格曲@iM網欄】全球首度展出 《尋找足印 · 莫內》

早陣子,應邀出席了一個以印象派大師莫內(Claude Monet)為主題的私人預展(Private Viewing)。預展為一間法國投資銀行舉辦的的私人活動,地點位處尖沙咀戲曲中心旁。藝術展名為《尋找足印 · 莫內》(En Voyage with Claude Monet),由Chill Ho Yeah Ltd及世界知名的創意工作室Dirty Monitor合辦,為全球首度展出。

戲曲中心到過好幾次,但平時沒有留意到戲曲中心外有一大片空地,更加沒有想到這裏可以建起一個巨型帳幕來做展覽。場館外設有特色打卡區,可以透過擴增實境(Augmented Reality)走進莫內名畫的情景拍照留念。可惜當天下着毛毛雨,加上大風,沒有於館外多作停留。進入場館,入口處已見多名歐洲復古打扮的模特兒。服飾似曾相識,沒錯,她們的服飾打扮正正是莫內的代表作《La Femme à l'ombrelle — Madame Monet et son fils》中的莫內夫人。不久,銀行的朋友前來殷勤款待,並簡單介紹了展館內的佈置及內容。除了「莫內夫人」打扮的模特兒外,大會還特意請來兩名本地藝術家,即場示範人像剪影藝術及人像畫作。之前在歐洲的遊客區見過類似的人像畫作,但略嫌流於俗套,感覺一般。喜見兩位年輕藝術家 Wai Wai 及 Koanne Ko 的作品富品味,一眾友人都讓兩位藝術家做了個剪影及人像畫留念,是個有趣的經驗。

回到展館的主打項目「沉浸體驗區」,巨型帳幕實際上亦是巨型銀幕。據了解,Dirty Monitor 的數碼藝術家利用六萬五千多張底片,花近半年時間將二百多幅莫內的作品化成動畫,再配合360度燈光特效製成富動感的沉浸體驗。豐富的視覺效果外,創作團隊為了提高參觀者的享受及體驗,還特意邀請了比利時著名音樂團隊 Echo Collective 為莫內藝術展創製及演繹原聲配樂。音樂與畫作配合得恰到好處,有耳目一新的感覺。此外,參觀者還可以戴上專用的 VR 眼鏡,透過虛擬實景技術,在短短十多分鐘裏,遊走歐洲多國,穿插於多幅莫內著名畫作之間,體驗一趟藝術之旅。

栩栩如生的畫作,於館內徐徐踱步的「莫內夫人」,再加上感覺清新自然的原創音樂,容易使人沉浸於《莫奈》的時空中,忘卻了城市的繁囂。

一流視聽享受之餘,大會亦安排了簡單酒會。

藝術,不一定要很高深。

“Sometimes, you just feel it in the stomach.”

作者_Kalvin Chau(周雋賢)簡介: 德國音樂碩士,於歐洲及美加演奏。多次舉辦小提琴獨奏會,為香港電台第四台作錄音演奏。獲香港歌劇社邀請,於 Opera Passion IV 擔任客席指揮。任教於意大利 Casalmaggiore International Music Festival。熱心於音樂教育, 學生獲獎無數。

