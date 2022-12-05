【國際油價】油價微漲　G7對俄油價格上限生效、內地放寬防疫限制、OPEC+維持產量目標

▲ 【國際油價】G7對俄油價格上限生效、內地放寬防疫限制

俄羅斯繼續大舉入侵烏克蘭，G7（七國集團）、歐盟及澳州周一（5日）起正式對俄羅斯海運石油實施價格上限，希望限制俄羅斯籌助資金能力，然而周日，OPEC+（油組及盟友）宣布保持產量目標不變，加上內地多個城市周末起放寬防疫限制，國際油價周一平穩，布蘭特期油現升0.65%，報86.13元；紐約期油現升0.71%，報80.55美元。

作為全球第二大石油出口國的俄羅斯周日（4日）表明，即使不得不減產，也不會接受西方國家相關價格上限約束。俄羅斯一向透過向歐洲出售石油和天然氣賺取外匯收入，有外電引述消息指，俄羅斯正在準備一項法令，禁止俄羅斯公司和貿易商與接受油價上限指導的國家和公司互動。

另外OPEC+ 周日同意堅持10 月份的計劃，從11月到2023年年底每日減產 200萬桶。

分析：OPEC產量不變 中國疲軟或逆轉油價漲幅

澳洲國民銀行大宗商品研究主管Baden Moore表示，雖然OPEC維持產量穩定，但預計他們將繼續平衡市場情況，認為美國減少釋放戰略石油儲備，以及歐盟對俄油實施制裁及價格上限將收緊市場，但預計市場已做好了準備。

CMC Markets 駐上海分析師 Leon Li 表示，OPEC+維持產量不變的決定，以及中國疲軟的經濟數據，可能會逆轉油價上漲勢頭，當前中國經濟數據依然疲軟，進出口大幅下滑，反映國內需求低迷和海外經濟下滑趨勢，拉動原油需求難度較大。Li料，若OPEC+維持產量不變，同時不採取進一步減產措施，油價可能再次下跌。

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編輯：李哲毅