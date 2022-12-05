【金價走勢】星展料明年底金價重上1950美元 1年潛在升幅8%

▲ 星展專家指若金價跌穿1800美元宜低吸。

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自從聯儲局主席鮑威爾於上周四（11月30日）放鴿，暗示下周四（12月15日）或放緩加息，刺激每盎司國際金價衝上1800美元。星展看好黃金未來一年黃金的前景，主因是受惠3大利好消息：美國放慢加息、地緣政冶，以及全球央行掃黃金，預期國際金價在今年底有機會挑戰1850美元， 而一年後目標價預測1950美元。

如以紐約期金於上周抽升逾3%，收1809.6美元計，若明年底金價報1950美元，意味一年後的潛在升幅近8%。

星展指，最近金價上漲，主因是美國10月份通脹數據低於預期，實際月增0.4%，預期為月增0.6%；實際年增7.7%，預期為年增7.9%，引發市場預期聯儲局放緩加息，也為美元提供短暫的喘息機會。雖然年初至今黃金價格下跌4.2%，但已是表現最好的資產類別之一。

星展認為，今年黃金較具抗跌力，但不可否認，黃金仍面臨多項不利因素，其中最主要的，是正實質利率。自2020年6月以來，1年期實質利率已逐漸轉為正值，而10年期實質利率幾乎處於2厘，難免削弱黃金的吸引力，因為黃金是一種無息資產。隨着利率進入更高水平及通脹重臨，孳息資產和靜態資產之間的這種二分法，投資者決定如何配置資產方面將變得愈來愈重要。

星展進一步剖析，正實質利率和美元走強是黃金面臨的巨大挑戰，但金市的短期前景也有3大亮點，包括：（1）聯儲局利率路徑轉向尚不明確，但有迹象顯示其升息步伐可能會放緩。這應該會削弱美元強勁的走勢，並為黃金提供喘息機會，黃金通常被視為美元的替代貨幣；（2）地緣政治的不確定性，是避險資產的另一個潛在利好因素，例如英國政治動盪（首相人選的替換），以及俄烏衝突持續，都可能成為黃金的短期催化劑；（3）央行的買盤也支持金價的上揚，第三季全球央行黃金購買量接近400噸，乃自2000年以來最大的單季需求，年增率超過300%。現水平當金價大約在1770美元，已具一定程度吸引力。

星展續指，黃金在11月表現較佳，主要受惠美國通脹數據減緩影響，短中期而言，投資者關注的焦點，是聯儲局利率路徑的變化。隨着通脹數據改善，美國加息的路線圖一旦出現轉折點，無論是暫停加息、抑或轉向掉頭減息，都可能在2023年才會出現，這將促使市場對黃金的正面重新評級。

除了利率路徑外，還有實質利率為正值，確實需要從報酬率的角度，重新評估黃金的近期吸引力。盡管如此，鑑於黃金與股票和債券的相關性較低，星展集團仍然看好黃金作為投資組合的風險分散工具。而投資者也毋須持有實體黃金，因市面有不少選擇，例如跟金價同步的紙黃金、黃金ETF、又或黃金基金、甚至是金礦業基金。

至於揀月供或一筆過認購黃金基金、抑或買黃金ETF，需視乎散戶預算的投資金額及風險承受程度；且應了解相關投資產品的性質、條款及風險和參閱相關銷售文件，並在需要時尋求適當的專業意見。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪