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【商場停播】本港多個商場周一起一連三日取消世界盃直播

理財智慧 16:51 2022/12/05

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世界盃在卡塔爾近日舉行 16 強賽事、市民除了在家觀看賽事，本港亦有多個商場有直播賽事予市民觀看。不過近日前國家主席江澤民逝世，周二將舉行追悼大會，多個商場於周日宣佈暫停直播多場足球賽事。

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信和集團旗下多個商場周日（ 4 日）晚上先後宣布由一周一起一連三日，暫停直播多場足球賽事。另外，屯門市廣場、奧海城、荃新天地等以「特別安排」為題，在 Facebook 專頁宣布停播 12 月 5 日晚上 11 時、12 月 6 日凌晨 3 時及晚上 11 時、12 月 7 日凌晨 3 時的賽事，但未有解釋取消原因。

未知是否應港府呼籲業界機構或組織當日把娛樂及慶祝活動延期或取消。

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