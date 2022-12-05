馬斯克第二度聲明不自殺 曾揭Twitter封鎖拜登子醜聞

全球首富馬斯克轉載一名記者的帖文，揭露Twitter高層曾封鎖美國總統拜登兒子亨特的醜聞。馬斯克出席Twitter Space舉辦的答問大會時，表明自己不會自殺，是其今年第二度作不自殺聲明。

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Twitter Space上周六（3日）舉行答問大會，共有10萬名聽眾參與，馬斯克被問到會否自殺。

馬斯克明確回答：

我沒有任何自殺念頭，如果我自殺的話，肯定不是真的。 （I do not have any suicidal thoughts. If I committed suicide, it's not real.）

馬斯克已非首次暗示自己可能會死於非命，他5月時曾在Twitter發文表示：

如果我離奇死去的話，很高興認識你。 （If I die under mysterious circumstances, it's been nice knowin ya.）

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馬斯克上周五（2日）轉載外國記者Matt Taibbi於Twitter發布帖文，内容提到Twitter有内部文件顯示管理層在2020年美國大選期間，曾嘗試封鎖有關亨特（Hunter Biden）電郵門醜聞的帖文。

Taibbi在帖文中抨擊Twitter的審查系統不平衡，指該公司大多數員工均為民主黨人，又聲稱Twitter團隊對民主黨的競選貢獻遠多於對共和黨。

馬斯克在問答大會也暗示Twitter在審查方面似乎存在雙重標準，指民主黨人和左翼不受審查，但共和黨人卻遭到審查。

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責任編輯：鄭錦玲