馬斯克第二度聲明不自殺 曾揭Twitter封鎖拜登子醜聞

全球首富馬斯克轉載一名記者的帖文,揭露Twitter高層曾封鎖美國總統拜登兒子亨特的醜聞。馬斯克出席Twitter Space舉辦的答問大會時,表明自己不會自殺,是其今年第二度作不自殺聲明。

Kanye West上傳含納粹卍字圖 Twitter帳戶再被禁 【下一頁】

Twitter Space上周六(3日)舉行答問大會,共有10萬名聽眾參與,馬斯克被問到會否自殺。

馬斯克明確回答:

我沒有任何自殺念頭,如果我自殺的話,肯定不是真的。

(I do not have any suicidal thoughts. If I committed suicide, it's not real.)