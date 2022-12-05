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英國CBI警告 如政府不行動 經濟恐10年無增長

環球經濟金融 16:38 2022/12/05

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英國通貨膨脹高企，經濟出現衰退危機。當地最大商業團體英國工業聯合會（CBI）警告，如英國政府未能採取行動，經濟可能出現長達10年的無增長周期。CBI指英國已處於經濟衰退﹑停滯性通貨膨脹及經濟滯脹時期。

英國鐵路工會如期罷工 拒8%加薪方案談判破裂 【下一頁】

英國工業聯合會（Confederation of British Industry，簡稱CBI）主席丹克（Tony Danker）表示，經過前首相卓慧思（Liz Truss）的迷你預算案後，現任首相辛偉誠（Rishi Sunak）及財相侯俊偉（Jeremy Hunt）成功恢復市場穩定。

但丹克表明，英國現時處於經濟衰退﹑停滯性通貨膨脹（stagflation）及經濟滯脹（stagnation）時期，促請政府解決勞動力不足及尋找機會「解放」商業投資。他希望政府及早行動，指英國難以負擔另一個雙重停滯的10年。

丹克警告，英國現時缺乏足夠勞動力，亦不夠生產力，假如政府無行動應對，可能長達10年時間內，英國將無經濟增長。丹克亦呼籲政府，在利用移民解決勞動力不足及刺激經濟增長上可以更實際。

全球33家企業試行四天工作周 收入反增長近4成 【下一頁】

CBI預期，英國經濟明年收縮0.4%。CBI指英國或在今年第3季已處於經濟衰退，當季本地生產總值收縮0.2%。專家估計，衰退將持續至2023年年底。

同時，CBI預料英國通脹仍然高企，甚至遠多於央行英倫銀行明年的2%猜測，估計2023年底時，通脹率仍可能有3.9%。

財政部發言人表示，政府已坦誠指出英國經濟未來將面臨嚴峻困境，更指全球亦面對同樣危機。發言人在最近公布的秋季預算案中，政府已有措施改善經濟，如鼓勵企業加大工廠及機器投資。

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責任編輯：吳漢培

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