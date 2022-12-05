昇薈三房筍盤開價低同類近300萬　外籍換樓客1000萬入市

中原地產曹嘉華表示，樓價顯著回落，吸引買家出動「執平貨」。近日東涌區睇樓量顯著回升，增幅有3、4成，只要業主肯平，放盤便有承接。過去周末該區錄得6宗成交，本月累錄10宗成交。昇薈本月第二宗成交，屬5座高層C室，實用面積945平方呎，三房套房間隔，向東南，享山景，叫價1050萬元，由於開價相比同類放盤普遍約1300萬元明顯低水，故放盤當日極速接獲買家洽購，最終減價50萬元，即日以1000萬元沽出，折合實用呎價10582元。

曹嘉華指，買家為外籍換樓客，留意同類放盤多時，見上述新放盤內櫳企理之餘，價錢亦吸引，決定即睇即買。原業主則於2013年12月以760.32萬元買入單位，持貨9年轉售，帳面獲利239.68萬元，升值約32%。

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