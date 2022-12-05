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【李小加創業】滴灌通獲批澳門設交易所　「新事情在新地方嘗試更合適」

宏觀解讀 16:26 2022/12/05

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【李小加創業】滴灌通獲批澳門設交易所　「新事情在新地方嘗試更合適」

港交所 （00388） 前行政總裁李小加有份創立的滴灌通宣布，獲澳門政府批准在當地成立「滴灌通（澳門）金融資產交易所」﹐提供金融資產交易服務﹐資本不得少於1.2億澳門元。李小加稱，選擇澳門是因當地監管機構相當支持，去年兩會後與當地政府接觸後「一拍即合」，而澳門、香港都是自由港和大灣區一部分，「新事情在新地方嘗試更合適」。

滴灌通創始人兼主席李小加稱，獲批出設立許可前，已完成技術搭建，目前可展開招募會員、確立規則的工作，預計可以明年首季開業。他表示，交易所會讓專業投資者參與，未擬讓大量散戶進場，而滴灌通交易所將以區塊鏈技術為底層，積極籌備新型交易所的建設，為中國乃至全球的資本創新注入新的活力。

滴灌通已投1800家實體店

李小加與東英金融前CEO張高波去年成立滴灌通，以投資中國內地實體連鎖店，再以每日分成合約（DRC）方式收取回報。至11月底，滴灌通已經簽約連鎖品牌 170多家，簽約實體門店近1800家，覆蓋零售、餐飲、服務、文體四大領域，分布中國31個省份140多個城市。

李小加介紹，滴灌通交易所交易資產為每日分成合約的憑證，未來再會探索提供其他權益類金融資產的交易及相關服務。

與傳統金融交易提供是統一產品、二手交易頻繁，李小加預期滴灌通交易所上的合約可以高度客製化，滿足特定投資者的投資需求，而且由於DRC只會提供有限定時間的現金流，與傳統股票價格反映企業多年盈利預測不同，價格波幅、交易頻密程度都會大減，但認為這更符合資本市場本質，為企業提供發展資本。

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記者：麥德銘

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