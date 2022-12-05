【恒指目標】 大和予恒指2023年基本目標22500點 看好4隻港股

大和發表2023年中國資本市場策略報告，預計2023年恒指基本情景目標為22500點，上證綜指目標為3550點；以悲觀情景看，恒指目標為21000點，上證綜指則為3350點。該行認為，明年有兩大推動力，包括中國清零政策轉變及美元回軟，其速度決定市場表現變化。

大和列以下4股為明年首選股：

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大和指，市場短期會是換馬活動為主，到明年第二季開始，市場將更快地由價值股轉向增長股。不過，該行提醒，即使市場情緒有所改善，但料中國股市或要待在明年下半年才可全面復甦，因內地經歷嚴重疫情及多區封城後，打亂消費及工業供應鏈，相信內地股市未來12個月表現將呈現 「N形」發展，而中港股市在明年下半年展望大幅反彈前，會在明年首季底或第二季見「雙底」。

該行又指，加上預期美國放慢加息下，相信過去兩年跑贏大市的價值股將失勢，市場明年第二季起將轉向增長股，因此將A股非必需消費品評級從「中性」上調至「增持」，並將房地產從「減持」策略性上調至「中性」，而AH股的能源評級下調至「中性」。

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記者：郭秀慧