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【名家看法】洪灝：恒指正從史詩級的低迷中脫險　料短期互聯網公司續跑贏

股市 16:18 2022/12/05

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洪灝：恒指正從史詩級的低迷中脫險　料短期互聯網公司續跑贏

思睿投資集團合伙人兼首席經濟學家洪灝以「再見了，『清零』」發表報告指，中國將逐步重啟的方向是清晰可鑑，只是新冠病例將激增，紛亂如影隨形，仍會令市場波動，不過，美元的長期趨勢開始拐頭下行，風險資產也將時來運轉。洪灝指，恒指似乎正從史詩級的低迷中虎口脫險，而且，隨中國重啟過程中網購、外賣需求增加，互聯網平台公司應繼續跑贏。

中國內地開始放寬入境政策後，港股持續急升，洪灝形容11月行情無疑是「史詩級」。

洪灝此前在2023年展望報告指出，未來12個月市場3個不確定因素為：1） 內地重啟、2）中國房地產日漸復甦、3） 美國可能出現衰退。他指，目前首兩個因素已塵埃落定，並且快於預期發生。

他指，中國市場長期前景持續改善。然而，隨中國內地按部就班重新開放，新冠確診病例將激增。參照過去三年疫情期間恒指的表現，病例激增可能會給市場帶來壓力，「市場波動的殺機若隱若現」。

歐美料將陷入經濟衰退，洪灝指，伴隨美國需求減弱，美國通脹壓力將得到緩解，中國出口將走弱，中國增長前景也將變得晦暗不明。房地產行業的一系列大刀闊斧的支持政策是否行之有效仍有待觀察。

誰也不能保證恒指能馬上掙脫這一曠日持久的低迷態勢，但這是一個贏面很好的交易，而我們應該「在別人恐懼的時候貪婪」。

預期美元將轉為下行趨勢

短期內，洪灝指，互聯網平台公司的表現理應更可圈可點。隨病例數量陡然攀升，人們會選擇閉門不出、宅在家裡，以減少傳染風險。公共傳播領域也會號召鼓勵減少人口流動。外賣需求將會水漲船高。這與疫情爆發初期高歌猛進的網購需求情況別無二致。

他又指，隨著恒指開始從史詩級的恐慌情緒中脫身而出，美元的長期趨勢也開始轉為下行。美元走弱對大宗商品、新興市場和其他美元計價的風險資產來說均是時來運轉的徵兆。

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編輯：袁諾曦

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