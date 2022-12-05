【家用的迷思】大學畢業生拒畀家用父母 ! 港女 :生我就有責任養我 唔告你已經偷笑

港女：他們生我就有責任養我！

中國人的傳統，子女長大成人，出到社會工作，畀家用像是理所當然的事。以前的人出來社會工作，畀家用是毫無疑問的基本操作。不過時代轉變，新一代的思想大不同，近日於討論區，有位網民分享身邊一位女大學生同事表示，「一個仙都唔會畀父母」，因為除了大學學費父母支付外，大學後，她要靠自己兼職賺取生活費用，該名港女表示「無人叫佢哋生我出來，既然生我出來就有責任要養我!」



對於港女的一番真言，不少網民表示同意並發表以下的言論。

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畀唔畀家用又或者畀多少一直以來都是一個難解的數學難題，不少網民表示「無錢唔好生仔」這個問題，一直以來都備受議論，是否窮人就沒有資格有下一代呢?或者懂得理財，「無錢」就不再是一個大難題。而畀唔畀家用或畀多少，最重要的還是兩代人多溝通，大家有共識，或因應個人家庭的情況而作出決定是比較理想的方法。

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