【Apple請人】蘋果招募「神經渲染研究科學家」　為AR/VR產品打造沉浸式體驗

▲ 蘋果對「神經渲染研究科學家」的職位要求頗高，至少要在VPR/ECCV/ICCV/SIGGRAPH/NeurIPS等頂級會議發表過論文。（Apple）

蘋果（Apple）正開發一款MR眼鏡，並將操作系統更名為「xrOS」， 跟Apple TV和Apple Watch一樣，擁有專屬的App Store和生態系統。Apple的神經渲染研究團隊（Neural Rendering Research Team）發布公告，正招募「神經渲染研究科學家」，旨在為旗下AR/VR產品打造沉浸式體驗。

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神經渲染研究團隊隸屬「影像電腦視覺」（Video Computer Vision, VCV）部門，集中應用研究及工程的領域，負責開發跨Apple產品的實時設備端的電腦視覺和機械感知技術，包括重建、視圖合成、動畫、編輯，以及自動生成逼真的3D場景和虛擬化身等應用的算法。

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據公告顯示，神經渲染研究科學家的職位要求頗高，至少要在VPR/ECCV/ICCV/SIGGRAPH/NeurIPS等頂級會議發表過論文，且具備電腦視覺、電腦圖形學、機器學習或相關領域的博士學位，更要熟練掌握Python和深度學習框架（如PyTorch或類似框架）等。

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責任編輯：陳卓賢