【山地悠遊人生@iM網欄】寰宇自由行 最便宜最方便遊倫敦（上）

來到倫敦這樣巨型城市旅行,若用腳走的話,需時太長,最省時最方便的方式去是巴士加地鐵。倫敦有800多條巴士路線, 18,000個公車站牌, 倫敦公交大刀闊斧買了新一代的 Routemaster ,紅色雙層巴士, 每輛價值高達 £354,000, 當然要體驗體驗。

雖然倫敦交通貴,但好彩倫敦交通局理解旅客的需求,設有24 條行經各大倫敦重要觀光景點的巴士路綫,方便遊客利用大眾交通工具遊倫敦。你可能會問,一直搭公車,這樣一趟又一趟坐下來,車費不也是很貴嗎?其實一點也不貴。可以有一些方法:

1. Oyster Card- Pay as you go

每天上限£4.95

每星期上限£23.3

每月上綫£89.5

在倫敦搭公車,使用倫敦交通卡,牡蠣卡Oyster Card Oyster Card 一天內,每程£1.65,不管你坐多少趟公車,最多只會扣你 4.5 鎊。真的是又省錢又省時,還能深度旅遊倫敦的好方法。

2. 倫敦旅遊卡 Travel Card

適用於地鐵 Tube、DLR、倫敦地上鐵London Overground、通往機場的Elizabeth line伊麗莎白綫和國家鐵路National Rail。

▲ 傳統紙本車票

用倫敦旅遊卡可無限次搭乘巴士、地鐵、輕軌電車,適合旅客,可以一日內無限次隨心所欲地選擇交通工具。 倫敦有很多通宵巴士路綫。

以主要觀光景點或你住得離倫敦多遠計算,總共分為 1-6Zone旅遊卡,費用如下:

單日旅遊卡 (Day Travel Card) 非繁忙時間 £14.40,可以在任何時間:1-4 Zone £14.4,1-6 Zone £20.30

7 (7 day Travel Card) 1-2 Zone £38.40 , 1-4 Zone £55.20

但要注意,同樣的1日票,有2種選擇:

*Anytime Day Travelcards:用於票上的日期和第二天 04:30 之前開始的旅程。完全沒有限制。

*非高峰日旅行卡:從 早上09:30(週一至週五)、週末或銀行假日的任何時間使用,適用於票上的日期和次日 04:30 之前開始的旅程。(也就是早上4:30-9:30不能使用。)

我個人覺得這種最好;避開繁忙時間 早上4:30-9:30,路上堵得很,不準時,經常半路換司機、換總站。

3. 或者你可以直接把一日遊卡加值在牡蠣卡, 無論選哪一種, 地鐵站販賣機或專人售票口都有賣。

出示旅遊卡搭乘交通船 Thames Clipper, 也可節省1/3的船資,坐倫敦纜車 Emirates Air Line 打也可75折

▲ 聖誕燈飾是個任何觀光客都要來倫敦朝聖的地方。

同場加映:【青姐話】有智慧都要趁勢 逆勢操作太昂貴

$150試閱《iMoney》電子版3個月,請按此。

作者_山地姑娘(姚曉蘭)簡介: 以為自己愛財,從事金融業9年,後來發覺更愛看天下,求學袋鼠國,以教外國人中文維生,立志歷遊天下,至今背包遊80多國,遇到美酒佳餚時亦忍痛豪花。唯酒後愛發表,唯有撰寫旅遊博客,正宗憤世嫉俗熟女!

更多山地悠遊人生@山地姑娘(姚曉蘭)的文章請按此。

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機!