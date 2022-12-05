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【山地悠遊人生@iM網欄】寰宇自由行 最便宜最方便遊倫敦（上）

名人薈萃 18:00 2022/12/05

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來到倫敦這樣巨型城市旅行，若用腳走的話，需時太長，最省時最方便的方式去是巴士加地鐵。倫敦有800多條巴士路線, 18,000個公車站牌, 倫敦公交大刀闊斧買了新一代的 Routemaster ，紅色雙層巴士， 每輛價值高達 £354,000， 當然要體驗體驗。

雖然倫敦交通貴，但好彩倫敦交通局理解旅客的需求，設有24 條行經各大倫敦重要觀光景點的巴士路綫，方便遊客利用大眾交通工具遊倫敦。你可能會問，一直搭公車，這樣一趟又一趟坐下來，車費不也是很貴嗎？其實一點也不貴。可以有一些方法：

1. Oyster Card- Pay as you go

每天上限£4.95

每星期上限£23.3

每月上綫£89.5

在倫敦搭公車，使用倫敦交通卡，牡蠣卡Oyster Card Oyster Card 一天內，每程£1.65，不管你坐多少趟公車，最多只會扣你 4.5 鎊。真的是又省錢又省時，還能深度旅遊倫敦的好方法。

2. 倫敦旅遊卡 Travel Card

適用於地鐵 Tube、DLR、倫敦地上鐵London Overground、通往機場的Elizabeth line伊麗莎白綫和國家鐵路National Rail。

傳統紙本車票

用倫敦旅遊卡可無限次搭乘巴士、地鐵、輕軌電車，適合旅客，可以一日內無限次隨心所欲地選擇交通工具。 倫敦有很多通宵巴士路綫。

以主要觀光景點或你住得離倫敦多遠計算，總共分為 1-6Zone旅遊卡，費用如下:

單日旅遊卡 (Day Travel Card) 非繁忙時間 £14.40，可以在任何時間：1-4 Zone £14.4，1-6 Zone £20.30

7 (7 day Travel Card) 1-2 Zone £38.40 ， 1-4 Zone £55.20

但要注意，同樣的1日票，有2種選擇：

*Anytime Day Travelcards：用於票上的日期和第二天 04:30 之前開始的旅程。完全沒有限制。

*非高峰日旅行卡：從 早上09:30（週一至週五）、週末或銀行假日的任何時間使用，適用於票上的日期和次日 04:30 之前開始的旅程。（也就是早上4:30-9:30不能使用。）

我個人覺得這種最好；避開繁忙時間 早上4:30-9:30，路上堵得很，不準時，經常半路換司機、換總站。

3. 或者你可以直接把一日遊卡加值在牡蠣卡, 無論選哪一種, 地鐵站販賣機或專人售票口都有賣。

出示旅遊卡搭乘交通船 Thames Clipper， 也可節省1/3的船資，坐倫敦纜車 Emirates Air Line 打也可75折

聖誕燈飾是個任何觀光客都要來倫敦朝聖的地方。

同場加映：【青姐話】有智慧都要趁勢  逆勢操作太昂貴

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作者_山地姑娘（姚曉蘭）簡介：

以為自己愛財，從事金融業9年，後來發覺更愛看天下，求學袋鼠國，以教外國人中文維生，立志歷遊天下，至今背包遊80多國，遇到美酒佳餚時亦忍痛豪花。唯酒後愛發表，唯有撰寫旅遊博客，正宗憤世嫉俗熟女！

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撰文 : 山地姑娘（姚曉蘭）

欄名 : 山地悠遊人生

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