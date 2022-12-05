【公關大娜移@iM網欄】文藝風大爆發 抽水沉浸式藝術

「沉浸式體驗」想必是今年最熱搜的字眼之一，在藝術文化界光芒四射，賣樓廣告也來叨光，延伸至沉浸式化粧、沉浸式吃飯、沉浸式視頻、沉浸式拆快遞、甚至沉浸式寫作⋯⋯來一場氾濫式的抽水潮。

維基百科如是說，「Immersive Experience」早在18世紀現雛形，47年前由心理學家Csikszentmihalyi正式提出此觀點，由坐定定「齋睇戲」，擴闊至聲、色、味、感、光影、裝置與虛擬科技結合，觀眾也化為情境中的一分子，全面刺激不同的感官，產生澎湃的互動感，讓參與者渾然忘卻真實世界，全身心沉浸入去。

陳腔濫調一點來講，就是「一場五感饗宴」。

這種元宇宙的初階版，最能切合當今世代的打卡狂熱：漫天遍野的璀璨山茶花、油菜花；無邊無際的沙灘、海浪、繁星；鬱鬱蔥蔥的熱帶叢林；置身其中，人也變得美若天仙。飛去日本teamlab、韓國Arte museum、巴黎光之博物館朝聖吧！百老滙沉浸式戲劇「Sleep no more」也是人生必看之一，戴上白面具的觀眾跟着演員穿梭於數十個房間，親歷其境觀看「沒有對白，只有肢體動作」的表演，有人要重看3至4次才能掌握基本的劇情，聽聞姜B早前赴紐約都去欣賞。

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禁飛時期，雲出遊、綫上博物館等傾巢而出，轉眼已淪為歷史的遺物；疫情困住了腳步，沉浸式藝術大行其道，讓我們飛越地域與季節，猶如親歷現場，心靈從中得到慰藉和療癒。我城也趕搭上這趟潮流的列車，有數個結合「視覺、聲效與香味」的沉浸式藝展如火如荼地舉行，分別來自日本、韓國和比利時。

這種舊瓶新酒的表達方式，應用於表演展覽、酒會派對、周年晚宴、門店體驗及居所設計，成為加插的「花臣」及宣傳噱頭。大夥兒最擅長搞「拿來的」文化藝術，每次潮水式地追逐新玩意、新技藝，到底沉浸式藝術會否屹立藝壇，長青不衰？抑或純粹是一個轉瞬即逝的Buzzword？除了teamlab豬子壽之在意之外，其他人大概只會聳一聳肩而已。

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作者_陳仕娜簡介： 由財經記者到公關，遊走媒體、地產及金融行業，飽覽世事更迭，藉文字透徹人心，嘻笑怒罵中，也望讀者有所得著。 現任耀才證券企業傳訊總監、香港中文大學商學院市場管理學、新聞及傳播學、香港大學SPACE公關及企業傳訊深造文憑。

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