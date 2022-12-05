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【TSLA】Tesla據報因需求不佳、上海工廠要削兩成產量　另11月交付逾10萬輛創新高

股市 16:12 2022/12/05

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【TSLA】Tesla據報因需求不佳、上海工廠要削兩成產量　另11月交付逾10萬輛創新高

據外電引述消息人士透露，由於中國需求達不到預期，美國電動車龍頭Tesla（特斯拉，美：TSLA）計劃降低上海工廠達兩成的產量，並最早本周生效，而Model Y估計在12月的產量可能較11月更要削減多於兩成。

其中一名消息人士指，這一決定是在評估了公司近期在國內市場的表現之後做出的，如果需求增加，有足夠的靈活性來增加產量。Tesla在中國的代表不予評論。

早前Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）揚言，無論經濟是否衰退，Tesla都不會減產，甚至是「踩盡油全力衝刺（pedal to the metal）」，而工廠全力運作，並保持強勁利潤率。

11月交付逾10萬輛創新高

至於Tesla上海超級工廠在11月交付量達到100,291輛，再次創下月度交付的新紀錄。今年首11個月，Tesla上海超級工廠累計交付量超過65萬輛。

中國乘用車市場信息聯席會秘書長崔東樹說，儘管11月汽車市場的消費整體承壓，但新能源汽車卻「產銷兩旺」，尤其是頭部企業的產銷量遠超行業平均。他又指，市場對新能源汽車持續看好，這不僅是新能源汽車本身的品牌和質量走強，也是配套設施不斷建設、冬季充電焦慮得到緩解帶來的結果，加上「退補」激發的消費，形成了新能源汽車的消費紅火。

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特斯拉（Tesla，美：TSLA） 汽車 美股 Tesla 電動車 科技戰 中國

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