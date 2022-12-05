綻放百十載   共贏新未來

2022年是中國建設銀行(亞洲)(「建行(亞洲)」)服務香港110周年。建行(亞洲)啓航於1912年在香港成立的廣東銀行。經過太平洋亞洲銀行、美國銀行(亞洲)等發展階段，2006年正式成爲建行集團一員，並更名為中國建設銀行(亞洲)。時至今日，建行(亞洲)已發展為香港地區業務品類齊全，擁有領先市場地位的綜合性銀行。

建行(亞洲)作爲中國建設銀行集團海外業務旗艦，借助集團雄厚實力及龐大網絡，爲香港、內地乃至全球客戶提供多元化産品及服務，在金融科技、交易銀行、跨境服務、綠色金融等領域持續發力，爲客戶提供一站式綜合金融解決方案。在爲客戶提供更優質服務的同時，建行(亞洲)積極履行企業社會責任，關愛扶助弱勢社群，助力推動香港綠色可持續發展。



110年以來，建行(亞洲)一直與香港並肩成長。建行(亞洲)經歷的每段歷程，都得到香港各界、廣大客戶和全體員工長期以來的信任、支持和關心。深耕百十，放眼未來，建行(亞洲)將秉持服務國家、造福社會的宗旨，發揮集團海外旗艦作用，積極服務國家戰略，推動香港融入國家發展大局，為鞏固發展香港國際金融中心地位再獻新猷，向下一個輝煌百年昂首前行。

(特約)