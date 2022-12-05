【泡菜經濟圈】南韓泡菜今年對美出口創新高　增9.2%達至7991噸

▲ 隨著全球各地消費者對健康的關注度提升，K-POP等韓流熱潮帶動南韓泡菜的知名度提高，拉動了南韓泡菜出口增長。（法新社圖片）

據南韓農林畜產食品部發佈的數據，南韓泡菜今年前11個月對美出口創下歷年同期新高。

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數據顯示，今年1月至11月對美出口額創新高增加1.7%，達2670萬美元（約2.07億港元），出口量增加9.2%，為7991噸。南韓泡菜全年對美出口額逐年遞增，從2018年的900萬美元（約6991萬港元），增至2021年的2820萬美元（約2.1億港元），短短3年增逾3倍。

研討會、試吃、促銷活動齊推

農食品部發言人表示，隨著全球各地消費者對健康的關注度提升，K-POP等韓流熱潮帶動南韓泡菜的知名度提高，這些因素均推動了南韓泡菜出口增長。

南韓泡菜尤其在美國市場受歡迎，加利福尼亞州、弗吉尼亞州、紐約、華盛頓特區均設立南韓泡菜日。農食品部計劃在美國展開研討會、試吃、促銷等多樣活動宣傳推廣南韓泡菜，助推國產泡菜出口進一步增加。

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責任編輯：李智美