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【有相睇】靚裝單位無人吼　年頭等至年尾終易手　荃景花園兩房戶465萬沽 

股樓投資 16:09 2022/12/05

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二手樓價持續下跌，有業主由年頭開始放盤，直至近日才賣出單位。美聯物業鍾家豪說，荃灣荃景花園1座低層D室，實用面積434平方呎，日前以465萬元易手，實用呎價約10,714元。代理透露，業主於今年一月出售單位，當時叫價510萬元，及至近日減至460萬元，即獲多組客人查詢，終反價5萬元，以465萬元成交。從相片可見，單位有企裝修。 

資料顯示，原業主於2016年3月以380萬元購入單位，持貨將近7年，現帳面賺85萬元，物業期內升值22%。

    點擊圖片放大
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    +6

談到近期市況，鍾家豪說，荃灣區本星期睇樓量及成交量比上星期有輕微回升，全區暫錄約20宗買賣成交。 

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 二手市場 荃灣區 荃景花園 荃灣 美聯物業

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