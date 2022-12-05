【中國CEO】畢馬威：80%中國CEO料明年全球經濟面臨相對短暫且溫和的衰退　積極進行數字化轉型的投資

全球經濟復甦面臨多重挑戰，畢馬威發表「2022年中國首席執行官展望」報告，指通脹飇升、貨幣政策快速收緊、地緣局勢複雜多變等因素下，令全球經濟增長面臨更大的不確定性，90%中國首席執行官（CEO）認為，全球將在未來一年出現衰退，略高於全球86%的平均水平，但80%中國CEO認爲本次全球經濟面臨的將是一次相對短暫且溫和的衰退，而從中長期來看，企業管理者們對全球和中國經濟發展前景依然表示樂觀，並對公司未來三年營業收入增長預期充滿信心。

中國CEO指，經濟因素、聲譽風險、顛覆性新興技術是他們當前最關注的事項，而對監管政策和供應鏈的關注較年初有所回落。CEO又認爲，完善員工價值主張以吸引和留住人才、加强措施應對地緣政治影響、推動整體業務的數字化和連接性，是企業爲實現未來增長將重點采取的措施。

82%的受訪CEO表示，他們將積極進行數字化轉型的投資，以確保成爲先發者或者快速追隨者，比例較去年進一步上升。81%受訪CEO認爲，合適的合作夥伴對於企業數字化轉型至關重要，較去年的68%顯著增加。

中國CEO正在將環境、社會與治理（ESG）融入公司發展戰略之中，但45%認爲，最大挑戰仍然是無法形成一個系統全面、有說服力的報告，32%認為ESG投資提高或顯著提高了公司財務業績，低於全球45%的平均水平。

【石Sir一周前瞻及異動股】招金礦業、比亞迪股份、中國平安

相關文章：【2023展望】惠理看好中國股市三大投資主題 市場未完全反映歐美經濟衰退風險

相關文章：【渣打CEO訪問】溫拓思：英美難免經濟衰退 美息料見4.75厘 通脹降至3%或轉向減息

編輯：陳韻妍